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    Турецкие отельеры обвинили в мошенничестве ограбленную россиянку. кражи и ограбления, отели и гостиницы, скандалы, Турция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВТурецкие отельеры обвинили в мошенничестве ограбленную россиянку

    Турецкие отельеры обвинили в мошенничестве ограбленную россиянку

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    Турецкие отельеры обвинили в мошенничестве ограбленную россиянку

    Турецкие отельеры обвинили в мошенничестве ограбленную россиянку

    Турецкие отельеры обвинили в мошенничестве ограбленную россиянку

      Компенсации за испорченный отдых намерена добиваться наша соотечественница, которая вернулась из Турции. Женщина утверждает, что ночью в отеле стала жертвой грабителя. Тот якобы украл все ее деньги и скрылся.

      Туристка запомнила его, но говорит, что этот факт никого не заинтересовал. Местные правоохранители не торопились выполнять свои обязанности. Но не все так однозначно в этой истории, утверждают администраторы отеля. Там настаивают на том, что имеют дело с аферисткой, которая решила сделать путешествие на курорт бесплатным.

      Женщина рассказала, что на отдыхе пережила домогательства, кражу и унижения со стороны администрации четырехзвездочного отеля. Бедственное положение туристки усугубило то, что в чужую страну, не зная даже английского языка, она отправилась вместе с маленьким ребенком.

      Сын россиянки: «Турок залез к нам в окно и все деньги украл. Сначала мамины деньги украл, а потом мои».

      По словам россиянки, неизвестный проник в номер через балконную дверь, забрал все ее деньги и, видимо, не удержавшись, решил прикоснуться к спящей россиянке. Женщина проснулась, а от ее криков и маленький сын Платон, и, очевидно, весь отель.

      Екатерина потребовала возместить ей материальный ущерб, ведь выходило, это отель виноват, что не обеспечил ей должным образом безопасность. Но женщина осталась ни с чем. Вернувшись в родной Нижний Новгород, россиянка начала интернет-войну: написала гневный пост о том, что с ней приключилось и где. На обвинения поспешил ответить хозяин той самой турецкой гостиницы. По его мнению, туристка просто захотела отдохнуть за чужой счет.

      Подробности — в видеоматериале.

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