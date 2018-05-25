Лечение или мучение: в Москве судят организаторов реабилитационного фонда для наркоманов

Сегодня Чертановский суд приступил к рассмотрению дела сотрудников благотворительного фонда «Восстановление». По материалам дела, они оказывали помощь нарко- и алкозависимым, в том числе подросткам, не имея медицинского образования и не спрашивая согласия пациентов, как того требует организация работы подобных центров.

Страдающих от пагубных привычек доставляли родственники, они оплачивали услуги и, рассчитывая на результат, совсем не интересовались тем, каким образом он будет достигнут.



А людей помещали в обычные квартиры, которые больше напоминали казармы, и оставляли их там до полного выздоровления. Главным принципом лечения было изолирование от общества. Никаких препаратов им не предлагали, по сути, обрекая на мучения. Троих сотрудников и организатора обвиняют в похищении и незаконном лишении свободы.



Сами пациенты фонда зачастую были против помещения в реабилитационный центр. При этом, когда человека помещают в такое учреждение, обязательно требуется его согласие. Таких документов у сотрудников организации не нашлось. Но это не самое главное нарушение. Постояльцам не оказывалось никакой медицинской помощи. В фонде не было людей с медицинским образованием, пациентам не давали никаких лекарственных препаратов. Поэтому организатор фонда и трое его помощников оказались на скамье подсудимых.



Подробности — в видеоматериале.