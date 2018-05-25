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    Дела сердечные: в Москве проходит конгресс кардиохирургов. врачи, медицина, Москва. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДела сердечные: в Москве проходит конгресс кардиохирургов

    Дела сердечные: в Москве проходит конгресс кардиохирургов

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    Дела сердечные: в Москве проходит конгресс кардиохирургов

    Дела сердечные: в Москве проходит конгресс кардиохирургов

    Дела сердечные: в Москве проходит конгресс кардиохирургов

      В Москву в эти дни съехались ведущие кардиологи и хирурги мира. В российской столице проходит 26-й конгресс Азиатского общества сердечно-сосудистой и торакальной хирургии. Этот раздел медицины занимается лечением органов грудной клетки. И хотя саммит считается азиатским, в Россию также приехали медики из Европы и Америки.

      Местом встречи Москву выбрали не случайно: на протяжении нескольких лет в нашей стране снижается уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.

      Возглавил 26-й Конгресс Азиатского общества сердечно-сосудистой и торакальной хирургии всемирно известный кардиохирург Лео Бокерия. В Москву съехались лучшие кардиохирурги мира. К Азиатскому обществу примкнули представители российских, американских и европейских клиник. Несмотря на высокие достижения в этой области медицины, работы еще много. И друг у друга есть чему поучиться.

      Обмен опытом — главная идея. Отдельно обсуждают лечение детей, оно более сложное. По этой части у гостей конгресса немалый интерес к российскому Центру сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Там в год оперируют рекордное число пациентов. Среди них — сотни младенцев.

      На сегодняшний день нет ни одного сердечного порока, который бы не могли оперировать в Центре Бакулева. Но теперь одна из главных задач центра — не только открывать клиники, но и обучать опытных хирургов. Эти вопросы — на повестке конгресса. Участники со всего мира также привезли в Москву современную медицинскую технику. Ее покажут друг другу уже под занавес форума.

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