Силуанов: налог с продаж вводиться не будет

Правительство не планирует вводить в России налог с продаж, заявил первый
вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на панельной сессии по бюджету и налогам в рамках ПМЭФ-2018.
На соответствующий вопрос главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова Силуанов ответил отрицательно.
Информация о возможном возвращении налога с продаж появилась больше года назад и обсуждалась как альтернатива повышению ставки НДС.
В рамках ПМЭФ-2018 Антон Силуанов сообщил, что в ближайшее время правительство намерено внести в налоговую систему изменения, которые будут зафиксированы на предстоящие шесть лет.
Информация о возможном возвращении налога с продаж появилась больше года назад и обсуждалась как альтернатива повышению ставки НДС.
В рамках ПМЭФ-2018 Антон Силуанов сообщил, что в ближайшее время правительство намерено внести в налоговую систему изменения, которые будут зафиксированы на предстоящие шесть лет.
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