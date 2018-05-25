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    Силуанов: налог с продаж вводиться не будет

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов
    Силуанов: налог с продаж вводиться не будет

    Силуанов: налог с продаж вводиться не будет

    Силуанов: налог с продаж вводиться не будет
  • Фото: РИА Новости © 2018, Максим Блинов

    • Правительство не планирует вводить в России налог с продаж, заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов, выступая на панельной сессии по бюджету и налогам в рамках ПМЭФ-2018.

    На соответствующий вопрос главы бюджетного комитета Госдумы Андрея Макарова Силуанов ответил отрицательно.

    Информация о возможном возвращении налога с продаж появилась больше года назад и обсуждалась как альтернатива повышению ставки НДС.

    смотретьСилуанов рассказал о планах по изменению налоговой системы
    Силуанов рассказал о планах по изменению налоговой системы
    В рамках ПМЭФ-2018 Антон Силуанов сообщил, что в ближайшее время правительство намерено внести в налоговую систему изменения, которые будут зафиксированы на предстоящие шесть лет.
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