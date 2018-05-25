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    «Однажды…» на НТВ: истории Дмитрия Миллера, Юлии Рутберг и специальный сюжет о Дмитрии Хворостовском. артисты, знаменитости, кино, НТВ, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Однажды…» на НТВ: истории Дмитрия Миллера, Юлии Рутберг и специальный сюжет о Дмитрии Хворостовском

    «Однажды…» на НТВ: истории Дмитрия Миллера, Юлии Рутберг и специальный сюжет о Дмитрии Хворостовском

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    «Однажды…» на НТВ: истории Дмитрия Миллера, Юлии Рутберг и специальный сюжет о Дмитрии Хворостовском

    «Однажды…» на НТВ: истории Дмитрия Миллера, Юлии Рутберг и специальный сюжет о Дмитрии Хворостовском

    «Однажды…» на НТВ: истории Дмитрия Миллера, Юлии Рутберг и специальный сюжет о Дмитрии Хворостовском

      26 мая, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» появятся востребованный актер Дмитрий Миллер и известная актриса Юлия Рутберг, а также будет показан специальный сюжет о премьере оперы «Демон» в память о Дмитрии Хворостовском.

      Недавно телеканал НТВ объявил о старте съемок адаптации популярного американского сериала «Хорошая жена». Одну из ключевых ролей в проекте сыграет Дмитрий Миллер.

      Зрители «Однажды…» смогут окунуться в атмосферу семейной идиллии Дмитрия и его супруги, узнать историю зарождения романа образцово-показательной семьи и секрет удачного брака. Артист признается, каково ему растить дочерей, а также поделится необычным отношением к свадьбам. Его жена в свою очередь вспомнит о периоде беременности и расскажет о любимых детских забавах.

      О своем «Однажды…» поведает и харизматичная актриса Юлия Рутберг, которая с особым трепетом погрузится в воспоминания о любимом отце — удивительном актере Илье Рутберге. Народная артистка с удовольствием расскажет о сыне. А также признается, что больше всего привлекает ее в мужчинах, и раскроет, в каких отношениях с бывшими супругами находится сейчас. Также Юлия рассекретит имя, которое придумали для нее внуки, порассуждает о звании «бабушка» и покажет уникальные памятные вещи.

      Барселона восхитилась грандиозной мировой премьерой «Демона» — оперы композитора Антона Рубинштейна по мотивам произведения поэта Михаила Лермонтова в постановке режиссера Дмитрия Бертмана. Именно это произведение стало последним контрактом уникального баритона Дмитрия Хворостовского, которому суждено было стать частью истории. В интервью авторской программе Сергея Майорова ведущие мировые оперные примы Лариса Костюк и Асмик Григорян поделятся откровенными воспоминаниями об удивительном человеке и артисте Дмитрии Хворостовском, а также затронут тему мистики, связанную с известной на весь мир оперой «Демон». Помимо этого, режиссер Дмитрий Бертман расскажет, как относится к своему творчеству, и объяснит, почему считает голос уникальным штрих-кодом ДНК человека.

      Смотрите программу «Однажды…» на НТВ и НТВ.Ru в субботу в 16:20.

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