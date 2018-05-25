Пик похолодания в Москве придется на пятницу и ночь субботы

Синоптики сообщили, что пик понижения температуры в столице придется на день пятницы и ночь субботы.

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Как сообщил Гидрометцентр, «холодный атмосферный фронт, протянувшийся от циклона с центром над полярным Уралом, в ночь на пятницу пройдет через столичный регион без осадков, но ветер с северо-востока понизит температуру: под утро в Москве 8–10 градусов, по области 5–10». Днем солнечно, но всего лишь 17–19 градусов в столице и 15–20 в Подмосковье. При этом скорость ветра составит 7–12 м/с, сообщили синоптики.



По данным Гидрометцентра, в ночь на субботу при слабом ветре минимальная температура в Москве упадет до 5–7 градусов (в центре 8–10), по области до 2–7 градусов, местами ожидаются заморозки до минус 2. В воскресенье температура воздуха составит 21–23 градуса, ночью — 7–9 градусов.



Отмечается, что в начале следующей недели снова произойдет смена антициклонов. В понедельник, 28 мая, ночью прогнозируется 5–10 градусов, днем — 17–22. Во вторник, 29 мая, ночью до 4–9 градусов, а днем, наоборот, немного теплее — до 20–25 градусов.