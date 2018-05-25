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    Гендиректор «Аэрофлота» объяснил, почему авиакомпания признана лучшей в Европе. Аэрофлот, ПМЭФ, авиация, интервью, самолеты, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГендиректор «Аэрофлота» объяснил, почему авиакомпания признана лучшей в Европе

    Гендиректор «Аэрофлота» объяснил, почему авиакомпания признана лучшей в Европе

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    Гендиректор «Аэрофлота» объяснил, почему авиакомпания признана лучшей в Европе

    Гендиректор «Аэрофлота» объяснил, почему авиакомпания признана лучшей в Европе

    Гендиректор «Аэрофлота» объяснил, почему авиакомпания признана лучшей в Европе

      Виталий Савельев, генеральный директор ПАО «Аэрофлот», рассказал о преимуществах авиакомпании и внедренных современных технологиях, выгодных для пассажиров.

      Виталий Савельев рассказал, почему «Аэрофлот» был признан лучшей европейской авиакомпанией.

      Виталий Савельев: «Прежде всего, это ценообразование. У „Аэрофлота“ самый дешевый перелет в эконом-классе среди традиционных перевозчиков европейских».

      По его словам, пассажиры также отмечают соответствие цены и качества обслуживания. Он подчеркнул, что авиакомпания развивает и азиатское направление.

      Виталий Савельев: «Мы признаемся два года подряд самой любимой авиакомпанией иностранной в Китае».

      Савельев добавил, что компания многое делает для внедрения цифровых технологий в свою работу, что является значимым для пассажиров.

      Виталий Савельев: «Мы второй год подтверждаем свое четвертое место среди всех авиакомпаний мира по цифровизации. Для „Аэрофлота“ это очень почетно. Впереди нас два американских перевозчика и сингапурские авиалинии на первом месте. Традиционные европейские перевозчики входят в десятку, но где-то в конце».

      Он рассказал, что «Аэрофлот» ввел особенную технологию: клиент компании имеет возможность один раз отсканировать паспорт для покупки билета, а все необходимые формы впоследствии заполняются для него автоматически. Кроме того, в кол-центре «Аэрофлота» на начальном этапе с клиентами общаются компьютеры, а в случае возникновения сложного вопроса программа переводит звонящего на оператора.
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