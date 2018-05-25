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    Олег Сафонов: вопрос об отдыхе в странах, которые ввели санкции, — этический. ПМЭФ, интервью, туризм и путешествия, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВОлег Сафонов: вопрос об отдыхе в странах, которые ввели санкции, — этический

    Олег Сафонов: вопрос об отдыхе в странах, которые ввели санкции, — этический

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    Олег Сафонов: вопрос об отдыхе в странах, которые ввели санкции, — этический

    Олег Сафонов: вопрос об отдыхе в странах, которые ввели санкции, — этический

    Олег Сафонов: вопрос об отдыхе в странах, которые ввели санкции, — этический

      Вопрос об отдыхе в государствах, которые ввели санкционные ограничения против России, каждый решает для себя, это вопрос этический. При этом каждый имеет право отдыхать там, где он считает нужным. Такое мнение в интервью НТВ на деловом форуме в Петербурге высказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Для себя он считает такой отдых недопустимым. Сафонов рассказал, что уже много лет отдыхает только в России.

      Комментируя недавнее открытие Крымского моста, Сафонов сообщил, что по итогам этого года в Крыму ожидают более 6,5 миллиона туристов. При этом глава Ростуризма не ожидает спада поездок по России из-за возвращения на туристский рынок Турции и Египта, наоборот, прогнозирует увеличение внутреннего туризма на 5%.

      На вопрос, когда возобновятся полеты на египетские курорты, Сафонов ответил, что это произойдет, когда будут выполнены все требования по безопасности полетов. Эту работу контролирует Минтранс.

      После чемпионата мира по футболу в Ростуризме ждут эффекта, сравнимого с эффектом от Олимпиады в Сочи. Это способствует новая туристическая инфраструктура, созданная для ЧМ, новые аэропорты, взлетно-посадочные полосы, дороги и развязки, вокзалы, отели, рестораны и туристические объекты.

      Сафонов также подтвердил позицию своего ведомства относительно идеи запретить работу в России сервиса Booking.com: Ростуризм выступает против такого запрета.
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