Вопрос об отдыхе в государствах, которые ввели санкционные ограничения против России, каждый решает для себя, это вопрос этический. При этом каждый имеет право отдыхать там, где он считает нужным. Такое мнение в интервью НТВ на деловом форуме в Петербурге высказал глава Ростуризма Олег Сафонов. Для себя он считает такой отдых недопустимым. Сафонов рассказал, что уже много лет отдыхает только в России.
Комментируя недавнее открытие Крымского моста, Сафонов сообщил, что по итогам этого года в Крыму ожидают более 6,5 миллиона туристов. При этом глава Ростуризма не ожидает спада поездок по России из-за возвращения на туристский рынок Турции и Египта, наоборот, прогнозирует увеличение внутреннего туризма на 5%.
На вопрос, когда возобновятся полеты на египетские курорты, Сафонов ответил, что это произойдет, когда будут выполнены все требования по безопасности полетов. Эту работу контролирует Минтранс.
После чемпионата мира по футболу в Ростуризме ждут эффекта, сравнимого с эффектом от Олимпиады в Сочи. Это способствует новая туристическая инфраструктура, созданная для ЧМ, новые аэропорты, взлетно-посадочные полосы, дороги и развязки, вокзалы, отели, рестораны и туристические объекты.
Сафонов также подтвердил позицию своего ведомства относительно идеи запретить работу в России сервиса Booking.com: Ростуризм выступает против такого запрета.
На вопрос, когда возобновятся полеты на египетские курорты, Сафонов ответил, что это произойдет, когда будут выполнены все требования по безопасности полетов. Эту работу контролирует Минтранс.
После чемпионата мира по футболу в Ростуризме ждут эффекта, сравнимого с эффектом от Олимпиады в Сочи. Это способствует новая туристическая инфраструктура, созданная для ЧМ, новые аэропорты, взлетно-посадочные полосы, дороги и развязки, вокзалы, отели, рестораны и туристические объекты.
Сафонов также подтвердил позицию своего ведомства относительно идеи запретить работу в России сервиса Booking.com: Ростуризм выступает против такого запрета.
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