Кудрин сравнил правительство России с готовящимся к прыжку тигром

На Петербургском международном экономическом форуме прошел деловой завтрак «Сбербанка», к которому традиционно приковано большое внимание, потому что именно там звучат интересные и необычные заявления.
В начале мероприятия глава «Сбербанка» Герман Греф провел опрос среди участников: какой риск для российской экономики можно назвать самым высоким на ближайшее 5–7 лет. И почти 62% назвали риск откладывания реформ. В связи с этим первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова Греф напрямую спросил: будут ли радикальные реформы и какие?
Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ: «Все предыдущие наши высокие темпы роста за последнее десятилетие связывают исключительно с динамикой цен на энергоресурсы. Если посмотреть график — точное соответствие этому. Поэтому сейчас мы создали базис, который в меньшей степени зависит от внешних факторов, в том числе от цен на нефть, и сейчас как раз нужны реформы».
Силуанов назвал несколько задач. Например, перераспределить бюджетные расходы в пользу инвестиций и инфраструктуры. Это будут делать еще и с помощью займов. Плюс к этому власти будут реформировать социальные расходы, создавать налоговые стимулы для привлечения инвестиций, упрощать валютный контроль. Но, наверное, самое интересное — как будут меняться налоги.
Антон Силуанов: «Мы сейчас в правительстве дошлифовываем наши предложения по налогам. Будут изменения, которые зафиксируем на предстоящие шесть лет. Здесь будет и снижение прямых налогов, будут изменения и по другим частям. Что касается нефтяников, мы планируем завершить так называемый нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины. Что касается первых действий, то мы уже приняли решение о снижении акцизов на нефтепродукты уже с 1 июля текущего года».
Дискуссию о том, какие нужны реформы, продолжил Алексей Кудрин. Новый глава Счётной палаты назвал три меры, которые он считает главными для правительства на ближайшие шесть лет. Это реформа госуправления, перераспределение бюджета в пользу образования, здравоохранения и инфраструктуры, а также увеличение конкуренции. При этом кое-что, по его словам, кабмин уже успел сделать.
Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты: «У меня складывается впечатление, что в указе президента — майском — даны очень амбициозные задачи, а правительство выжидает, как на них ответить. Может быть, в нулевых годах скорее правительство напирало, а президент просил подождать и действовать аккуратно. Но сегодня президент задает такую планку, а правительство размышляет. У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем прорывные и достаточно продвинутые реформы. Правительство уже начало кое-что делать, например, объявило, что оно все-таки будет повышать пенсионный возраст — о чем мы говорили, — и эта структурная мера неизбежна. Она объявлена, и это уже, можно сказать, смелый шаг правительства».
По-настоящему страстным было выступление главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он решил напомнить присутствующим второй закон термодинамики: энтропия замкнутой системы возрастает. Потом Макаров объяснился.
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам: «Почему я об этом сейчас говорю? Потому что энтропия — опять же для тех, кто не помнит среднюю школу, — это на самом деле мера необратимого рассеивания энергии. Проще говоря, мера беспорядка. И это означает только одно: что в замкнутой системе хаос возникает просто потому, что мы ничего не делаем. А чтобы в замкнутой системе навести порядок, надо что-то делать. Причем меры, которые мы будем предлагать, должны быть качественными. Помните известное: надо очень быстро бежать вперед, чтобы хотя бы стоять на месте».
Антон Силуанов, первый заместитель председателя правительства РФ: «Все предыдущие наши высокие темпы роста за последнее десятилетие связывают исключительно с динамикой цен на энергоресурсы. Если посмотреть график — точное соответствие этому. Поэтому сейчас мы создали базис, который в меньшей степени зависит от внешних факторов, в том числе от цен на нефть, и сейчас как раз нужны реформы».
Силуанов назвал несколько задач. Например, перераспределить бюджетные расходы в пользу инвестиций и инфраструктуры. Это будут делать еще и с помощью займов. Плюс к этому власти будут реформировать социальные расходы, создавать налоговые стимулы для привлечения инвестиций, упрощать валютный контроль. Но, наверное, самое интересное — как будут меняться налоги.
Антон Силуанов: «Мы сейчас в правительстве дошлифовываем наши предложения по налогам. Будут изменения, которые зафиксируем на предстоящие шесть лет. Здесь будет и снижение прямых налогов, будут изменения и по другим частям. Что касается нефтяников, мы планируем завершить так называемый нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины. Что касается первых действий, то мы уже приняли решение о снижении акцизов на нефтепродукты уже с 1 июля текущего года».
Дискуссию о том, какие нужны реформы, продолжил Алексей Кудрин. Новый глава Счётной палаты назвал три меры, которые он считает главными для правительства на ближайшие шесть лет. Это реформа госуправления, перераспределение бюджета в пользу образования, здравоохранения и инфраструктуры, а также увеличение конкуренции. При этом кое-что, по его словам, кабмин уже успел сделать.
Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты: «У меня складывается впечатление, что в указе президента — майском — даны очень амбициозные задачи, а правительство выжидает, как на них ответить. Может быть, в нулевых годах скорее правительство напирало, а президент просил подождать и действовать аккуратно. Но сегодня президент задает такую планку, а правительство размышляет. У меня сейчас складывается впечатление, что правительство — это такой тигр, который готовится к прыжку, и мы в ближайшее время узнаем прорывные и достаточно продвинутые реформы. Правительство уже начало кое-что делать, например, объявило, что оно все-таки будет повышать пенсионный возраст — о чем мы говорили, — и эта структурная мера неизбежна. Она объявлена, и это уже, можно сказать, смелый шаг правительства».
По-настоящему страстным было выступление главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он решил напомнить присутствующим второй закон термодинамики: энтропия замкнутой системы возрастает. Потом Макаров объяснился.
Андрей Макаров, председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам: «Почему я об этом сейчас говорю? Потому что энтропия — опять же для тех, кто не помнит среднюю школу, — это на самом деле мера необратимого рассеивания энергии. Проще говоря, мера беспорядка. И это означает только одно: что в замкнутой системе хаос возникает просто потому, что мы ничего не делаем. А чтобы в замкнутой системе навести порядок, надо что-то делать. Причем меры, которые мы будем предлагать, должны быть качественными. Помните известное: надо очень быстро бежать вперед, чтобы хотя бы стоять на месте».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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