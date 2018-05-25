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    Ребенок подавился зеленым горошком и умер в детском саду Белгорода

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    Ребенок подавился зеленым горошком и умер в детском саду Белгорода

    Ребенок подавился зеленым горошком и умер в детском саду Белгорода

    Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после гибели ребенка в детском саду Белгорода.

    Как говорится в сообщении Следственного комитета, согласно технологии приготовления, отварной зеленый горошек, которым кормили детей, перед подачей разминается в пюре, однако этого сделано не было.

    В детском саду изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия.

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