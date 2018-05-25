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ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
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    Десятки участников ПМЭФ приняли участие в 5-километровом забеге. марафоны, ПМЭФ, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесятки участников ПМЭФ приняли участие в 5-километровом забеге

    Десятки участников ПМЭФ приняли участие в 5-километровом забеге

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    Десятки участников ПМЭФ приняли участие в <nobr>5-километровом</nobr> забеге

    Десятки участников ПМЭФ приняли участие в 5-километровом забеге

    Десятки участников ПМЭФ приняли участие в <nobr>5-километровом</nobr> забеге

      Программа Петербургского международного экономического форума не ограничена дискуссиями, переговорами и обсуждениями контрактов. Этим утром десятки экономистов и бизнесменов начали свой день с 5-километрового забега. Причем дистанция пролегла рядом с новым стадионом, где уже через несколько недель пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

      Рабочий день в 6 утра экономисты встречают с улыбкой на лице. Это потому что деловые костюмы и туфли удалось сменить на спортивные. Программа форума настолько насыщенная, как иначе везде успеть, если не бегом?

      После стартового сигнала экономисты начинают считать уже не деньги, а секунды. Если на старте участники еще обсуждали и вспоминали вчерашний насыщенный день экономического форума, то пятикилометровая дистанция — гарантированная пауза в деловых переговорах как минимум минут на 15. Одновременно бегут и говорят тут только журналисты.

      Направление трассы — неслучайно в сторону нового «Стадиона Санкт-Петербург». Экономический форум словно передает эстафету предстоящему чемпионату мира по футболу.

      В одном ряду с участниками экономического форума и профессиональные бегуны. И только на финише станет ясно, что победит — спортивная тактика или стратегия экономистов. Одни сразу выкладываются полностью, другие экономят силы для эффектного финиша.

      На финише по лицам участников стало понятно: такая пробежка — отличная зарядка на длинный рабочий день, и сбавлять скорость тут никто не собирается.

      Добавим, в рамках спортивной программы ПМЭФ в товарищеском матче встретились женские сборные России и Франции по фехтованию на саблях. Судьба матча, прошедшего в Российском этнографическом музее, решилась в последнем розыгрыше — 45:44, а решающее очко сборной России принесла олимпийская чемпионка Софья Великая.

      Алишер Усманов, президент Международной федерации фехтования: «Это один из тех примеров, который доказывает, что спорт — это не только соперничество и конкуренция, но и дружба. Сегодня мы заложили первый камень в фундамент дружбы в нашей фехтовальной семье».

      Десятки участников ПМЭФ приняли участие в 5-километровом забеге. марафоны, ПМЭФ, спорт. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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