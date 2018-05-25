Десятки участников ПМЭФ приняли участие в 5-километровом забеге

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Рабочий день в 6 утра экономисты встречают с улыбкой на лице. Это потому что деловые костюмы и туфли удалось сменить на спортивные. Программа форума настолько насыщенная, как иначе везде успеть, если не бегом?После стартового сигнала экономисты начинают считать уже не деньги, а секунды. Если на старте участники еще обсуждали и вспоминали вчерашний насыщенный день экономического форума, то пятикилометровая дистанция — гарантированная пауза в деловых переговорах как минимум минут на 15. Одновременно бегут и говорят тут только журналисты.Направление трассы — неслучайно в сторону нового «Стадиона Санкт-Петербург». Экономический форум словно передает эстафету предстоящему чемпионату мира по футболу.В одном ряду с участниками экономического форума и профессиональные бегуны. И только на финише станет ясно, что победит — спортивная тактика или стратегия экономистов. Одни сразу выкладываются полностью, другие экономят силы для эффектного финиша.На финише по лицам участников стало понятно: такая пробежка — отличная зарядка на длинный рабочий день, и сбавлять скорость тут никто не собирается.Добавим, в рамках спортивной программы ПМЭФ в товарищеском матче встретились женские сборные России и Франции по фехтованию на саблях. Судьба матча, прошедшего в Российском этнографическом музее, решилась в последнем розыгрыше — 45:44, а решающее очко сборной России принесла олимпийская чемпионка Софья Великая., президент Международной федерации фехтования: «Это один из тех примеров, который доказывает, что спорт — это не только соперничество и конкуренция, но и дружба. Сегодня мы заложили первый камень в фундамент дружбы в нашей фехтовальной семье».