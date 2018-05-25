Гордума Екатеринбурга приняла отставку Ройзмана

Депутаты городской думы Екатеринбурга приняли отставку Евгения Ройзмана с поста мэра. За проголосовали 25 депутатов, против — шесть.
О своей отставке в знак протеста против отмены прямых выборов главы города Ройзман объявил 22 мая на заседании городского парламента. В тот же день он подал официальное заявление в гордуму.
Исполнять обязанности мэра Екатеринбурга будет председатель гордумы Виктор Тестов.
Система прямых выборов мэра Екатеринбурга действовала с 2010 года. Ройзман стал главой города в сентябре 2013 года, выиграв выборы. При этом пост сити-менеджера, который руководит администрацией города, занимает Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.
В апреле текущего года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.
После отставки Ройзман заявил, что не планирует покидать Екатеринбург и будет вновь бороться за кресло мэра в случае возвращения прямых выборов.
Исполнять обязанности мэра Екатеринбурга будет председатель гордумы Виктор Тестов.
Система прямых выборов мэра Екатеринбурга действовала с 2010 года. Ройзман стал главой города в сентябре 2013 года, выиграв выборы. При этом пост сити-менеджера, который руководит администрацией города, занимает Александр Якоб, утвержденный на эту должность депутатами гордумы в октябре 2013 года.
В апреле текущего года депутаты Законодательного собрания Свердловской области приняли внесенный губернатором законопроект, предусматривающий отмену прямых выборов мэра Екатеринбурга.
После отставки Ройзман заявил, что не планирует покидать Екатеринбург и будет вновь бороться за кресло мэра в случае возвращения прямых выборов.
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