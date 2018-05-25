По подозрению в подрыве ресторана в Канаде разыскиваются два человека

Канадская полиция разыскивает двух мужчин, подозреваемых в подрыве самодельного взрывного устройства в ресторане города Миссиссога (штат Онтарио).
Как сообщили в полицейском подразделении района Пил, двое подозреваемых привели в действие самодельное взрывное устройство в ресторане Bombay Bhel в ночь на 25 мая и сбежали с места происшествия.
По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек. Обошлось без погибших, но трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Полиция уже попросила помощи горожан для установления личностей подозреваемых и опубликовала их приметы.
По последним данным, в результате взрыва пострадали 15 человек. Обошлось без погибших, но трое из пострадавших находятся в критическом состоянии.
Полиция уже попросила помощи горожан для установления личностей подозреваемых и опубликовала их приметы.
2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6— Peel Regional Police (@PeelPoliceMedia) May 25, 2018
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