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    Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing

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    Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing

    Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing

    Второй бортовой самописец был обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737.

    Президент института гражданской авиации сообщил, что черный ящик был обнаружен сотрудниками комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.

    Армандо Лопес, президент института гражданской авиации Кубы: «Нам удалось найти второй черный ящик самолета».

    В каком состоянии находится самописец, фиксировавший параметры полета, он не уточнил. Первый черный ящик был найден на следующий день после инцидента.

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    Разбившийся самолет был арендован компанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности, сообщает РИА Новости.

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