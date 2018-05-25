Найден второй черный ящик разбившегося на Кубе Boeing

Второй бортовой самописец был обнаружен на месте крушения на Кубе самолета Boeing 737.
Президент института гражданской авиации сообщил, что черный ящик был обнаружен сотрудниками комиссии по расследованию обстоятельств авиакатастрофы.
Армандо Лопес, президент института гражданской авиации Кубы: «Нам удалось найти второй черный ящик самолета».
В каком состоянии находится самописец, фиксировавший параметры полета, он не уточнил. Первый черный ящик был найден на следующий день после инцидента.
Boeing 737 разбился накануне вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. Число жертв авиакатастрофы возросло до 111.
Разбившийся самолет был арендован компанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности, сообщает РИА Новости.
Армандо Лопес, президент института гражданской авиации Кубы: «Нам удалось найти второй черный ящик самолета».
В каком состоянии находится самописец, фиксировавший параметры полета, он не уточнил. Первый черный ящик был найден на следующий день после инцидента.
Boeing 737 разбился накануне вскоре после вылета из международного аэропорта Гаваны. Самолет совершал внутренний рейс в Ольгин. Число жертв авиакатастрофы возросло до 111.
Разбившийся самолет был арендован компанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Damojh. Главное управление гражданской авиации Мексики приостановило работу Damojh на время проверки ее деятельности, сообщает РИА Новости.
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