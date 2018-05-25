Путин и Макрон подвели итоги переговоров на полях ПМЭФ

Главные финансовые новости приходят из Петербурга, где начал работу Международный экономический форум. День открытия принес России многомиллиардные сделки и договоры о сотрудничестве.
Сегодня гости форума с нетерпением ждут пленарного заседания: в нем примут участие Путин, Лагард, премьер Японии Абэ и французский лидер Макрон. Двустороннюю встречу с лидером Франции президент закончил накануне поздно вечером. Вместо двух запланированных часов переговоры растянулись почти на четыре.
В международной политике последними вызовами для двух лидеров оказались действия США. Речь зашла об их выходе из ядерной сделки по Ирану, очевидное введение новых американских санкций против Тегерана.
Владимир Путин, президент РФ: «Любые односторонние санкции незаконны, нелегитимны».
Пришли накануне и еще новости о том, что Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером. Явное ухудшение ситуации и в этом регионе.
Владимир Путин: «Ким Чен Ын взорвал даже тоннели и шахты на своем полигоне, но после этого мы услышали об отмене этой встречи со стороны Соединенных Штатов».
Сирийский и украинский кризисы — темы, по которым больше всего разногласий у лидеров Франции и России. За политическое решение в Сирии оба президента. По украинскому вопросу пришли к договоренностям — назначить еще одну встречу «нормандской четверки», чтобы проверить выполнение минских соглашений. Владимир Путин ответил на вопрос об украинском режиссере Сенцове, осужденного за подготовку теракта в Крыму.
Один из главных результатов переговоров — соглашения в области энергетики, атомной промышленности, автомобилестроении. Общая сумма заключенных сделок — более млрд евро. Подробнее — в материале корреспондента НТВ Николай Булкина.
В международной политике последними вызовами для двух лидеров оказались действия США. Речь зашла об их выходе из ядерной сделки по Ирану, очевидное введение новых американских санкций против Тегерана.
Владимир Путин, президент РФ: «Любые односторонние санкции незаконны, нелегитимны».
Пришли накануне и еще новости о том, что Дональд Трамп отменил встречу с северокорейским лидером. Явное ухудшение ситуации и в этом регионе.
Владимир Путин: «Ким Чен Ын взорвал даже тоннели и шахты на своем полигоне, но после этого мы услышали об отмене этой встречи со стороны Соединенных Штатов».
Сирийский и украинский кризисы — темы, по которым больше всего разногласий у лидеров Франции и России. За политическое решение в Сирии оба президента. По украинскому вопросу пришли к договоренностям — назначить еще одну встречу «нормандской четверки», чтобы проверить выполнение минских соглашений. Владимир Путин ответил на вопрос об украинском режиссере Сенцове, осужденного за подготовку теракта в Крыму.
Один из главных результатов переговоров — соглашения в области энергетики, атомной промышленности, автомобилестроении. Общая сумма заключенных сделок — более млрд евро. Подробнее — в материале корреспондента НТВ Николай Булкина.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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