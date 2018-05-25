США намерены ввести новые санкции против КНДР на следующей неделе

Администрация президента США Дональда Трампа может на следующей неделе ввести новые ограничения в отношении Пхеньяна.
Санкционная политика обсуждались на заседании Совета национальной безопасности, где также поднимался вопрос о военном вмешательстве. По словам источника The Wall Street Journal, которого цитирует РИА Новости, речь идет о «десятках новых мер».
Накануне глава Белого дома отменил историческую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Саммит, где готовились обсудить ядерное разоружение, должен быть пройти 12 июня. О своем решении Трамп сообщил северокорейскому коллеге в длинном послании. Причем текст он составил сам. Официальная причина отказа — размытая формулировка о «гневе и враждебности в последних заявлениях Ким Чен Ына». Последующие комментарии Трампа ясности не прибавили.
Всего за несколько часов до заявления Трампа Северная Корея уничтожила свой единственный ядерный полигон в Пхунгери без возможности восстановления. И хотя взрывали на глазах у десятков иностранных журналистов и экспертов, в Белом доме все равно засомневались: вдруг шахты еще можно использовать.
После решения Трампа в Сеуле созвали экстренное заседание Совета Безопасности. Президент Мун Чжэ Ин призвал страны не отказываться от переговоров. С сожалением новость восприняли и в России. Владимир Путин отметил: в Москве очень рассчитывали, что эта встреча положит начало разрядке на Корейском полуострове.
Накануне глава Белого дома отменил историческую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Саммит, где готовились обсудить ядерное разоружение, должен быть пройти 12 июня. О своем решении Трамп сообщил северокорейскому коллеге в длинном послании. Причем текст он составил сам. Официальная причина отказа — размытая формулировка о «гневе и враждебности в последних заявлениях Ким Чен Ына». Последующие комментарии Трампа ясности не прибавили.
Всего за несколько часов до заявления Трампа Северная Корея уничтожила свой единственный ядерный полигон в Пхунгери без возможности восстановления. И хотя взрывали на глазах у десятков иностранных журналистов и экспертов, в Белом доме все равно засомневались: вдруг шахты еще можно использовать.
После решения Трампа в Сеуле созвали экстренное заседание Совета Безопасности. Президент Мун Чжэ Ин призвал страны не отказываться от переговоров. С сожалением новость восприняли и в России. Владимир Путин отметил: в Москве очень рассчитывали, что эта встреча положит начало разрядке на Корейском полуострове.
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