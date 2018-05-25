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    США намерены ввести новые санкции против КНДР на следующей неделе

    3 комментария
    США намерены ввести новые санкции против КНДР на следующей неделе

    США намерены ввести новые санкции против КНДР на следующей неделе

    США намерены ввести новые санкции против КНДР на следующей неделе
  • Фото: Associated Press © 2018, Ahn Young-joon

    • Администрация президента США Дональда Трампа может на следующей неделе ввести новые ограничения в отношении Пхеньяна.

    Санкционная политика обсуждались на заседании Совета национальной безопасности, где также поднимался вопрос о военном вмешательстве. По словам источника The Wall Street Journal, которого цитирует РИА Новости, речь идет о «десятках новых мер».

    Накануне глава Белого дома отменил историческую встречу с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Саммит, где готовились обсудить ядерное разоружение, должен быть пройти 12 июня. О своем решении Трамп сообщил северокорейскому коллеге в длинном послании. Причем текст он составил сам. Официальная причина отказа — размытая формулировка о «гневе и враждебности в последних заявлениях Ким Чен Ына». Последующие комментарии Трампа ясности не прибавили.

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