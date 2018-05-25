Олег Дерипаска вышел из совета директоров «Русала»

Основной владелец «Русала» Олег Дерипаска покинул совет директоров компании.
В сообщении алюминиевого гиганта для Гонконгской фондовой биржи говорится, что Дерипаска подал в отставку для защиты интересов акционеров в связи с санкциями США.
В четверг «Русал» сообщил об отставке генерального директора компании Александры Бурико. 28 июня совет директоров покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.
Восемь предприятий, принадлежавших российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, включая «Русал», были включены в санкционный список США. Из-за этого у компании возникли проблемы со сбытом алюминия не только в Соединенных Штатах, но и на других рынках, так как многие покупатели боялись попасть под вторичные санкции. Это также грозило сокращением штата работников заводов.
Позднее Минфин США объявил, что готов снять санкции с компаний Дерипаски, если он продаст часть активов и откажется от контроля над предприятиями. В конце апреля Дерипаска объявил о сокращении своей доли в группе En+, а в мае покинул совет директоров группы компаний.
В четверг «Русал» сообщил об отставке генерального директора компании Александры Бурико. 28 июня совет директоров покинут Владислав Соловьев, Зигфрид Вольф, Максим Соков, Дмитрий Афанасьев, Гульжан Молдажанова, Ольга Машковская и Екатерина Никитина.
Восемь предприятий, принадлежавших российскому бизнесмену Олегу Дерипаске, включая «Русал», были включены в санкционный список США. Из-за этого у компании возникли проблемы со сбытом алюминия не только в Соединенных Штатах, но и на других рынках, так как многие покупатели боялись попасть под вторичные санкции. Это также грозило сокращением штата работников заводов.
Позднее Минфин США объявил, что готов снять санкции с компаний Дерипаски, если он продаст часть активов и откажется от контроля над предприятиями. В конце апреля Дерипаска объявил о сокращении своей доли в группе En+, а в мае покинул совет директоров группы компаний.
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