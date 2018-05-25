Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в центре Москвы: видео

В Москве выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь мотоциклиста.
Вблизи дома 44 по ул. Красная Пресня накануне вечером мотоцикл столкнулся с малотоннажным грузовиком и загорелся. Инцидент попал в объектив регистратора, установленного в машине одного из водителей-очевидцев.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, мотоциклист погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, мотоциклист погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.
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