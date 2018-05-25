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    Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в центре Москвы: видео. ДТП, Москва, мотоциклы и мопеды, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в центре Москвы: видео

    Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в центре Москвы: видео

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    Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в центре Москвы: видео

    Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в центре Москвы: видео

    Мотоциклист погиб после столкновения с грузовиком в центре Москвы: видео

      В Москве выясняют обстоятельства ДТП, унесшего жизнь мотоциклиста.

      Вблизи дома 44 по ул. Красная Пресня накануне вечером мотоцикл столкнулся с малотоннажным грузовиком и загорелся. Инцидент попал в объектив регистратора, установленного в машине одного из водителей-очевидцев.

      Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД РФ, мотоциклист погиб на месте. Водитель грузовика не пострадал.

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