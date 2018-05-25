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    В Краснодаре пятиклассница получила тяжелые ожоги во время селфи на крыше вагона

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    В Краснодаре пятиклассница получила тяжелые ожоги во время селфи на крыше вагона

    В Краснодаре пятиклассница получила тяжелые ожоги во время селфи на крыше вагона

    Желание запечатлеть себя на камеру для 12-летней девочки из Краснодара привело к госпитализации.

    Инцидент произошел накануне вечером на станции «Пашковская». Пятиклассница ради эффектного селфи забралась на крышу железнодорожного вагона и получила удар током. Пострадавшую с ожогами увезли в краевую больницу. Состояние школьницы оценивается как тяжелое.

    Следственный комитет РФ: «После селфи на крыше железнодорожного вагона пятиклассница в тяжелом состоянии госпитализирована в Краснодаре. 12-летняя девочка получила ожоги 90% тела в результате удара электрическим током высокого напряжения».

    По факту случившегося следователи организовали проверку, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

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