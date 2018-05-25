Как незнакомцы похищают детей: кадры шокирующего эксперимента

В разных городах России и всего мира на улицах в эти дни появляются голубые незабудки. Это символ Международного дня пропавших детей — дата не особо известная, но она ежегодно отмечается на всей планете. В одной только России в год пропадает до 20 тысяч детей.
Как сообщает корреспондент НТВ Андрей Гордеев, Елена Старова снова и снова расклеивает листовки, текст которых в Володарске (это под Нижним Новгородом) многие знают уже наизусть. Но поиски ребенка не должны останавливаться, даже если надежда все призрачнее.
Елена Старова: «Бесследно пропала. До сегодняшнего дня никаких известий, никакой информации о ней вообще нет».
Юлию Садекову ищут уже 7 лет. Она пропала в июле 2011 года, девочке было 15. Днем вышла из дома, чтобы отвезти документы в техникум в соседний город Дзержинск. Остановка — в нескольких минутах ходьбы, но в автобус Юля так и не села.
Кадры шокирующего эксперимента НТВ: родители оставляют детей на площадке, строго-настрого запрещая отлучаться. Но похититель — его роль исполняет опытный психолог — меньше, чем за минуту уводит ребенка к своей машине.
Украсть ребенка может не только взрослый. Часто в схемах участвуют другие дети. Подробнее — в специальном репортаже программы «Итоги дня».
Если вы видели пропавшего ребенка или у вас пропал ребенок, звоните:
Ассоциация волонтерских организаций «Поиск пропавших детей». Горячая линия: +7 (499)
686–02-01
Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт». Горячая линия: +7 (800) 700 5452
или 02
Елена Старова: «Бесследно пропала. До сегодняшнего дня никаких известий, никакой информации о ней вообще нет».
Юлию Садекову ищут уже 7 лет. Она пропала в июле 2011 года, девочке было 15. Днем вышла из дома, чтобы отвезти документы в техникум в соседний город Дзержинск. Остановка — в нескольких минутах ходьбы, но в автобус Юля так и не села.
Кадры шокирующего эксперимента НТВ: родители оставляют детей на площадке, строго-настрого запрещая отлучаться. Но похититель — его роль исполняет опытный психолог — меньше, чем за минуту уводит ребенка к своей машине.
Украсть ребенка может не только взрослый. Часто в схемах участвуют другие дети. Подробнее — в специальном репортаже программы «Итоги дня».
Если вы видели пропавшего ребенка или у вас пропал ребенок, звоните:
Ассоциация волонтерских организаций «Поиск пропавших детей». Горячая линия: +7 (499)
Добровольный поисковый отряд «Лиза Алерт». Горячая линия: +7 (800) 700 5452
или 02
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