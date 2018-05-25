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    «Не от большого ума»: Андрей Луговой прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль. Великобритания, Госдума, отравление, химическое оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Не от большого ума»: Андрей Луговой прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

    «Не от большого ума»: Андрей Луговой прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

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    «Не от большого ума»: Андрей Луговой прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

    «Не от большого ума»: Андрей Луговой прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

    «Не от большого ума»: Андрей Луговой прокомментировал видеообращение Юлии Скрипаль

      Видеообращение Юлии Скрипаль, которая была в начале марта отравлена в британском Солсбери вместе со своим отцом, шпионом Сергеем Скрипалем, проанализировал депутат Госдумы Андрей Луговой, который на себе испытал, как умеют давить на людей и играть фактами британские спецслужбы.

      Андрей Луговой, депутат Госдумы: «Не надо быть специалистом, чтобы понять, что действительно она говорит, во-первых, не своими словами, потому совершенно ясно чувствуется, что вполне, возможно, что вообще под суфлер читает.

      Я хочу напомнить, что, когда умер Александр Литвиненко в Лондоне, там отдельные деятели в лице Алекса Гольдфарба зачитывали послания, которые якобы написал Литвиненко. Я для интереса сегодня поднял это обращение Литвитненко, по стилистике я не знаю, там, наверное, один сотрудник английской контрразведки писал этот текст, я так смотрю, не от большого ума на самом деле».

      По словам депутата, ни один русский человек никогда не скажет теми фразеологическими оборотами, которые в своей речи использовала россиянка.

      Напомним, двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, которая приехала навестить его в Великобританию, были отравлены 4 марта в городе Солсбери. Это повлекло крупный международный скандал: Лондон стал утверждать, что к этому отравлению якобы причастно российское государство.

      Не так давно появилось видеообращение Юлии, которая впервые вышла на связь после отравления. Она призналась, что до сих пор не может прийти в себя, и рассказала, что процесс выздоровления был медленным и очень болезненным. Также Скрипаль сообщила, что в дальнейшем хотела бы вернуться в Россию. При этом она выразила благодарность российскому посольству за предложенную помощь, отметив, что сейчас не хочет ей пользоваться.

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