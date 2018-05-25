Петербургский экономический форум: сенсации первого дня

В Петербурге закончился первый день работы Международного экономического форума, а громких, неожиданных и даже сенсационных заявлений набралось на целый учебник по современной экономике.
Задала тон глава МВФ Кристин Лагард, так щедро похвалив российскую экономику, что даже нашим экономистам-оптимистам не снилось. Министр финансов Антон Силуанов пообещал не поднимать налоги 6 лет, а те, которые негативно влияют на бизнес, даже уменьшить. А председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что экспорт газа в Европу в этом году вырастет почти на 2,5%.
Министр просвещения Ольга Васильева спрогнозировала революцию в отечественном образовании после запуска глобального проекта «Цифровая школа». Алексей Кудрин пытался добавить ложку дегтя, объявив коррупцию при госзакупках — основной бедой нынешней России, но с ней свежеиспеченный глава Счетной палаты грозил нещадно бороться.
Франция — гость форума со своим большим национальным павильоном. 110 компаний, половина из них представлена руководителями. В прошлом году товарооборот между Францией и РФ странами вырос на 16,5%. Париж заявляет, что намерен сохранить свой статус лидера в области иностранных инвестиций в российскую экономику.
Подробнее — в материале программы.
Министр просвещения Ольга Васильева спрогнозировала революцию в отечественном образовании после запуска глобального проекта «Цифровая школа». Алексей Кудрин пытался добавить ложку дегтя, объявив коррупцию при госзакупках — основной бедой нынешней России, но с ней свежеиспеченный глава Счетной палаты грозил нещадно бороться.
Франция — гость форума со своим большим национальным павильоном. 110 компаний, половина из них представлена руководителями. В прошлом году товарооборот между Францией и РФ странами вырос на 16,5%. Париж заявляет, что намерен сохранить свой статус лидера в области иностранных инвестиций в российскую экономику.
Подробнее — в материале программы.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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