Кубанские власти хранят молчание после резонансного убийства многодетной матери

На Кубани главной новостью остается жестокое убийство матери пятерых детей Натальи Дмитриевой. С жителями поселка, которые как один уверены, что малолетних преступников покрывают местные полицейские и власти, встретился помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров. Он рассказал, что дело взято на особый контроль, а следствие обязательно докопается до истины.
Муж погибшей до сих пор не может себе простить, что отпустил любимую в тот вечер, не предвидел ничего плохого. Наталья с подругой сидели в кафе. Когда расходились, знакомые парни предложили проводить. Ее убили недалеко от дома. Если смягчить, то, что написано в экспертизе, то сначала Наталью ударили камнем сзади, а потом — буквально вывернули наизнанку. Хоронили женщину всем поселком. В тот день местные власти почему-то запретили журналистам съемку процессии.
Рядом с телом убитой нашли спящим в стельку пьяного 20-летнего Савелия Никифорова. Потом задержали его 16-летнего подельника, который, как оказалось, держит в страхе чуть не весь поселок, и который уже взял вину на себя.
Елена, тетя убитой: «У них свое название. Свой кодекс какой-то там. И они агрессивно настроены все. Даже 10-летние там есть».
Получается, это уже не просто история об убийстве, а о целой малолетней банде и ее безнаказанности. Того же Никифорова сначала вообще отпустили из-под стражи и он уехал в Краснодар.
И пока те, кто постарше, гадают, что за таинственные заступники есть у подростков, их ровесники не стесняются выкладывать в Сеть видео в защиту.
Журналисты НТВ пытались получить комментарии от официальных лиц. Спросить, будут ли они следить за ситуацией, знают ли что-то о малолетней банде или все это выдумки. Но обычно жадные до интервью омбудсмены и депутаты на этот раз предпочли молчать.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алексея Полякова.
Рядом с телом убитой нашли спящим в стельку пьяного 20-летнего Савелия Никифорова. Потом задержали его 16-летнего подельника, который, как оказалось, держит в страхе чуть не весь поселок, и который уже взял вину на себя.
Елена, тетя убитой: «У них свое название. Свой кодекс какой-то там. И они агрессивно настроены все. Даже 10-летние там есть».
Получается, это уже не просто история об убийстве, а о целой малолетней банде и ее безнаказанности. Того же Никифорова сначала вообще отпустили из-под стражи и он уехал в Краснодар.
И пока те, кто постарше, гадают, что за таинственные заступники есть у подростков, их ровесники не стесняются выкладывать в Сеть видео в защиту.
Журналисты НТВ пытались получить комментарии от официальных лиц. Спросить, будут ли они следить за ситуацией, знают ли что-то о малолетней банде или все это выдумки. Но обычно жадные до интервью омбудсмены и депутаты на этот раз предпочли молчать.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алексея Полякова.
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