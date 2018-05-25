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    Кубанские власти хранят молчание после резонансного убийства многодетной матери. Краснодарский край, Следственный комитет, дети и подростки, убийства и покушения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКубанские власти хранят молчание после резонансного убийства многодетной матери

    Кубанские власти хранят молчание после резонансного убийства многодетной матери

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    Кубанские власти хранят молчание после резонансного убийства многодетной матери

    Кубанские власти хранят молчание после резонансного убийства многодетной матери

    Кубанские власти хранят молчание после резонансного убийства многодетной матери

      На Кубани главной новостью остается жестокое убийство матери пятерых детей Натальи Дмитриевой. С жителями поселка, которые как один уверены, что малолетних преступников покрывают местные полицейские и власти, встретился помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров. Он рассказал, что дело взято на особый контроль, а следствие обязательно докопается до истины.

      Муж погибшей до сих пор не может себе простить, что отпустил любимую в тот вечер, не предвидел ничего плохого. Наталья с подругой сидели в кафе. Когда расходились, знакомые парни предложили проводить. Ее убили недалеко от дома. Если смягчить, то, что написано в экспертизе, то сначала Наталью ударили камнем сзади, а потом — буквально вывернули наизнанку. Хоронили женщину всем поселком. В тот день местные власти почему-то запретили журналистам съемку процессии.

      Рядом с телом убитой нашли спящим в стельку пьяного 20-летнего Савелия Никифорова. Потом задержали его 16-летнего подельника, который, как оказалось, держит в страхе чуть не весь поселок, и который уже взял вину на себя.

      Елена, тетя убитой: «У них свое название. Свой кодекс какой-то там. И они агрессивно настроены все. Даже 10-летние там есть».

      Получается, это уже не просто история об убийстве, а о целой малолетней банде и ее безнаказанности. Того же Никифорова сначала вообще отпустили из-под стражи и он уехал в Краснодар.

      И пока те, кто постарше, гадают, что за таинственные заступники есть у подростков, их ровесники не стесняются выкладывать в Сеть видео в защиту.

      Журналисты НТВ пытались получить комментарии от официальных лиц. Спросить, будут ли они следить за ситуацией, знают ли что-то о малолетней банде или все это выдумки. Но обычно жадные до интервью омбудсмены и депутаты на этот раз предпочли молчать.

      Подробнее — в материале корреспондента НТВ Алексея Полякова.

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