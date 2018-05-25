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    Путин извинился за опоздание шуткой о работе президентов

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    Путин извинился за опоздание шуткой о работе президентов

    Путин извинился за опоздание шуткой о работе президентов

    Президент России Владимир Путин извинился перед зарубежными инвесторами за опоздание шуткой о работе президентов.

    Глава государства пришел на встречу с представителями международного инвестиционного сообщества с опозданием, сообщает РИА Новости.

    Ранее у него состоялись переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном, которые длились более трех часов. Затем лидеры более часа отвечали на вопросы журналистов.

    Владимир Путин, президент РФ: «В извинение в связи с задержкой могу сказать, что у меня и у моих коллег, как у нас любят шутить, у нас нет конкретной работы, поэтому мы любим поговорить, помечтать, все так затягивается на неопределенное время, в отличие от вас, от людей, на которых конкретная ответственность за конкретные дела, выражающаяся в сотнях миллионов и миллиардах долларов».

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