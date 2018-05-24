Путин: односторонние санкции противоречат уставу ООН

Любые ограничения против стран могут быть приняты только Совбезом ООН, иначе они будут нелегитимными, заявил президент РФ Владимир Путин.
Владимир Путин, президент РФ: «Любые ограничения в отношении суверенных государств в соответствии с действующим международным правом и уставом Организации Объединенных Наций могут быть приняты исключительно Советом Безопасности ООН. Все остальное является нелегитимным».
Об этом Путин заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции лидеров РФ и Франции.
Владимир Путин: «Россия со своей стороны никогда не одобряла односторонние действия, односторонних санкций. Россия никогда односторонних санкций не вводила и не исполняла односторонние санкции».
Об этом Путин заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции лидеров РФ и Франции.
Владимир Путин: «Россия со своей стороны никогда не одобряла односторонние действия, односторонних санкций. Россия никогда односторонних санкций не вводила и не исполняла односторонние санкции».
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