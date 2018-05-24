Total покупает 10% в «Арктик СПГ-2»

Газовая компания «Новатэк» и Total подписали соглашение об участии французского концерна в проекте «Арктик
СПГ-2».
Как сообщает «Интерфакс», Total покупает в «Арктик СПГ-2» 10% за $2,55 млрд и может увеличить долю еще на 5%. Соглашение было подписано по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эммануэлем Макроном.
Леонид Михельсон, глава «Новатэка»: «Мы планируем сохранить за собой в проекте 60%, и если мы примем решение об уменьшении доли, контрольный пакет, понятно, останется за нами, то Total имеет право увеличить свою долю еще на 5%».
По словам Михельсона, соглашение является обязывающим документом с полными условиями. Сделка, как ожидается, будет закрыта в начале 2019 года.
Ранее Леонид Михельсон на форуме в Петербурге рассказал НТВ о реализации проекта «Арктик СПГ-2», ввести который планируется в 2020-х годах.
На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона.
Леонид Михельсон, глава «Новатэка»: «Мы планируем сохранить за собой в проекте 60%, и если мы примем решение об уменьшении доли, контрольный пакет, понятно, останется за нами, то Total имеет право увеличить свою долю еще на 5%».
По словам Михельсона, соглашение является обязывающим документом с полными условиями. Сделка, как ожидается, будет закрыта в начале 2019 года.
Ранее Леонид Михельсон на форуме в Петербурге рассказал НТВ о реализации проекта «Арктик СПГ-2», ввести который планируется в 2020-х годах.
На НТВ.Ru ведется прямая трансляция пресс-конференции Путина и Макрона.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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