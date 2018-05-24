Мост <sup><small>16+</small></sup>
ТВ-Эфир
Мост 16+
Онлайн на сайте
Пресс-конференция президентов России и Франции
    •  

    Сергей Безруков сообщил о грядущем пополнении в семье

    комментировать
    • Фото: @s_bezrukov /instagram.com
    Сергей Безруков сообщил о грядущем пополнении в семье

    Сергей Безруков сообщил о грядущем пополнении в семье

    Сергей Безруков сообщил о грядущем пополнении в семье
  • Фото: @s_bezrukov /instagram.com

    • Актер Сергей Безруков и его жена Анна Матисон ждут ребенка. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

    Сергей Безруков: «Рады сообщить вам радостную новость. Мы с Аней снова ждем пополнение в семье. У нас уже складывается традиция — как на „Кинотавр“ ехать, так сразу пополнение».



    Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в марте 2016 года. 4 июля того же года у них родилась дочь Мария. Также у Безрукова есть еще двое детей — дочь Александра и сын Иван.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru