Сергей Безруков сообщил о грядущем пополнении в семье

: «Рады сообщить вам радостную новость. Мы с Аней снова ждем пополнение в семье. У нас уже складывается традиция — как на „Кинотавр“ ехать, так сразу пополнение».Сергей Безруков и Анна Матисон поженились в марте 2016 года. 4 июля того же года у них родилась дочь Мария. Также у Безрукова есть еще двое детей — дочь Александра и сын Иван.