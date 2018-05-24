Леонид Михельсон: потребитель не купит дороже то, что можно купить дешевле

Глава газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон на форуме в Петербурге рассказал НТВ о реализации проекта «Арктик СПГ-2» , ввести которую планируется в 2020-х годах.

Леонид Михельсон: «Не только есть проект, мы уже начали , и конкретные партнеры заходят в этот проект, и инвестрешение по второму проекту в следующем году мы примем».



Михельсон обратил внимание на то, что многие страны в последние годы из-за дешевизны газа пересматривают свой энергобаланс.



Леонид Михельсон: «Та же Южная Корея — уменьшение атомной генерации в пользу СПГ (сжиженного природного газа — Прим. ред.). Из-за того ,что сегодня дешевый газ, многие страны стали этим заниматься. И задача производителей — сохранить этот низкий уровень цен».



Михельсон также прокомментировал идею США продавать Европе свой газ — более дорогой, чем российский.



Леонид Михельсон: «Экономика все равно выровняет. Пожелание (президента США Дональда Трампа — Прим.ред.) есть, но потребитель не будет покупать на 20–30% дороже то, что он может купить дешевле. И мы свою задачу в будущих проектах видим, что мы должны быть конкурентоспособными в любой точке мира с нашей себестоимостью. И в итоге это будет не конкуренция, а обернется в более масштабное потребление СПГ».