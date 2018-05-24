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    Чемезов: гражданская продукция наравне с военной станет приоритетом «Ростеха». интервью, ПМЭФ, Ростех, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЧемезов: гражданская продукция наравне с военной станет приоритетом «Ростеха»

    Чемезов: гражданская продукция наравне с военной станет приоритетом «Ростеха»

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    Чемезов: гражданская продукция наравне с военной станет приоритетом «Ростеха»

    Чемезов: гражданская продукция наравне с военной станет приоритетом «Ростеха»

    Чемезов: гражданская продукция наравне с военной станет приоритетом «Ростеха»

      Предприятия «Ростеха» за 10 лет превратились из убыточных в прибыльные. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов.

      «Ростех» сегодня объединяет более 700 компаний в основном в оборонно-промышленном комплексе. Продукция, которую они выпускают, имеет не только военное назначение. Приоритетом все больше становится гражданская продукция, сказал Чемезов в интервью НТВ.

      Сергей Чемезов, гендиректор госкорпорации «Ростех»: «Те же самые предприятия, которые производят вооружения, они по поручению президента должны к 2035 году выпускать уже на 50 процентов продукцию гражданскую. Поэтому разделить их, эти два предприятия, невозможно, это предприятие одно, оно будет производить как гражданскую, так и военную продукцию».

      Как отметил глава «Ростеха», эта задача непростая, но выполнимая. Сейчас доля гражданской продукции в оборонном секторе составляет почти 30 процентов

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