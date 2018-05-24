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    Дмитрий Кобылкин: за свалки не переживайте. интервью, мусор, ПМЭФ, экология, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДмитрий Кобылкин: за свалки не переживайте

    Дмитрий Кобылкин: за свалки не переживайте

    2 комментария
    Дмитрий Кобылкин: за свалки не переживайте

    Дмитрий Кобылкин: за свалки не переживайте

    Дмитрий Кобылкин: за свалки не переживайте

      Проблемы мусорных полигонов в России решаема. Уверенность в этом высказал новый министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин. На форуме в Петербурге он дал интервью НТВ.

      Дмитрий Кобылкин: «Это сооружения, у которых есть хозяева. Есть губернаторы, которые должны отвечать за это, они знают, как решить этот вопрос. Им нужно помочь, может быть, ужесточить экологические требования какие-то, нужно создать определенные условия».

      Кобылкин напомнил о своем опыте на посту руководителя Ямало-Ненецкого АО.

      Дмитрий Кобылкин: «Была огромная проблема сжигания попутного газа. Все говорили: это невозможно решить. Всего 10–12% мы утилизировали этих сжигаемых денег. На сегодняшний день — 93–94%. Практически проблема решена. Все возможно, нужно лишь правильно администрировать эти процессы».
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