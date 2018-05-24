Дмитрий Кобылкин: за свалки не переживайте

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Это сооружения, у которых есть хозяева. Есть губернаторы, которые должны отвечать за это, они знают, как решить этот вопрос. Им нужно помочь, может быть, ужесточить экологические требования какие-то, нужно создать определенные условия».Кобылкин напомнил о своем опыте на посту руководителя Ямало-Ненецкого АО.: «Была огромная проблема сжигания попутного газа. Все говорили: это невозможно решить. Всего 10–12% мы утилизировали этих сжигаемых денег. На сегодняшний день — 93–94%. Практически проблема решена. Все возможно, нужно лишь правильно администрировать эти процессы».