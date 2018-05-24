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    Украина лишила Иосифа Кобзона всех государственных наград

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    Украина лишила Иосифа Кобзона всех государственных наград

    Украина лишила Иосифа Кобзона всех государственных наград

    Народный артист СССР Иосиф Кобзон был лишен всех государственных наград на Украине. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко.

    Решение о лишении Кобзона всех госнаград было опубликовано на официальном сайте президента Украины. Также на него распространяются и другие санкции: блокировка активов, если такие есть на Украине, ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом на территории этой страны, запрещение на въезд (отказ в предоставлении виз). Ограничения вводятся бессрочно.

    Сам Иосиф Кобзон, уроженец Донецкой области, после государственного переворота на Украине поддержал воссоединение Крыма с Россией. Также он участвовал в сборе гуманитарной помощи в Донбасс и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.

    Сам Кобзон назвал решение киевских властей лишить его госнаград мракобесным. И подчеркнул, что самостоятельно давно от них отказался. Об этом он заявил ФАН.

    Иосиф Кобзон: «Я два года тому назад сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власти с опозданием принимают какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать».

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