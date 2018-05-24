Украина лишила Иосифа Кобзона всех государственных наград

Народный артист СССР Иосиф Кобзон был лишен всех государственных наград на Украине. Соответствующий указ подписал президент Украины Пётр Порошенко.
Решение о лишении Кобзона всех госнаград было опубликовано на официальном сайте президента Украины. Также на него распространяются и другие санкции: блокировка активов, если такие есть на Украине, ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом на территории этой страны, запрещение на въезд (отказ в предоставлении виз). Ограничения вводятся бессрочно.
Сам Иосиф Кобзон, уроженец Донецкой области, после государственного переворота на Украине поддержал воссоединение Крыма с Россией. Также он участвовал в сборе гуманитарной помощи в Донбасс и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.
Сам Кобзон назвал решение киевских властей лишить его госнаград мракобесным. И подчеркнул, что самостоятельно давно от них отказался. Об этом он заявил ФАН.
Иосиф Кобзон: «Я два года тому назад сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власти с опозданием принимают какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать».
Сам Иосиф Кобзон, уроженец Донецкой области, после государственного переворота на Украине поддержал воссоединение Крыма с Россией. Также он участвовал в сборе гуманитарной помощи в Донбасс и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.
Сам Кобзон назвал решение киевских властей лишить его госнаград мракобесным. И подчеркнул, что самостоятельно давно от них отказался. Об этом он заявил ФАН.
Иосиф Кобзон: «Я два года тому назад сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власти с опозданием принимают какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать».
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