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    Набиуллина: госдолг можно наращивать лишь до определенного предела. ВВП, Набиуллина, Центробанк, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНабиуллина: госдолг можно наращивать лишь до определенного предела

    Набиуллина: госдолг можно наращивать лишь до определенного предела

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    Набиуллина: госдолг можно наращивать лишь до определенного предела

    Набиуллина: госдолг можно наращивать лишь до определенного предела

    Набиуллина: госдолг можно наращивать лишь до определенного предела

      Глава ЦБ Эльвира Набиуллина выступает за бережливый подход к финансам — даже если речь идет о росте экономики.

      Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Нибиуллина заявила, что госдолг можно увеличивать ради инфраструктурных проектов, обеспечивающих рост экономики, но лишь до определенного предела.

      Так глава ЦБ прокомментировала заявление первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что правительство обсуждает возможность создания фонда для финансирования инфраструктурных проектов объемом около 3% ВВП.

      Эльвира Набиуллина, глава ЦБ: «Долг действительно низкий, можно чуть-чуть занять. Кажется тоже, что это возможно сделать, здесь я абсолютно согласна с Антоном Силуановым, что это может быть до определенных пределов. И понятно, что тратиться должно на производительные расходы, которые увеличивают темпы ВВП».

      Глава Центробанка также добавила, что в случае увеличения внешних займов рубль укрепится и это компенсирует инфляционные эффекты.
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