Набиуллина: госдолг можно наращивать лишь до определенного предела

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Нибиуллина заявила, что госдолг можно увеличивать ради инфраструктурных проектов, обеспечивающих рост экономики, но лишь до определенного предела.Так глава ЦБ прокомментировала заявление первого вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова о том, что правительство обсуждает возможность создания фонда для финансирования инфраструктурных проектов объемом около 3% ВВП., глава ЦБ: «Долг действительно низкий, можно чуть-чуть занять. Кажется тоже, что это возможно сделать, здесь я абсолютно согласна с Антоном Силуановым, что это может быть до определенных пределов. И понятно, что тратиться должно на производительные расходы, которые увеличивают темпы ВВП».Глава Центробанка также добавила, что в случае увеличения внешних займов рубль укрепится и это компенсирует инфляционные эффекты.