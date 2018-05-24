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    Пранкеры разыграли Бориса Джонсона

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    Пранкеры разыграли Бориса Джонсона

    Пранкеры разыграли Бориса Джонсона

    Российские пранкеры от имени премьер-министра Армении Никола Пашиняна пообщались с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

    Как пишет газета The Guardian, разговор Джонсона с пранкерами Вованом и Лексусом продлился 18 минут. В ходе беседы, в частности, был затронут инцидент в Солсбери. Джонсон выразил «практически 100-процентную уверенность» в причастности российских спецслужб к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери.

    По словам Джонсона, Запад не хочет холодной войны, а лишь желает увидеть «улучшения в поведении России». Он также рассказал, что Лондон продолжит оказывать давление «на некоторых олигархов из окружения Путина».

    В МИД Великобритании ТАСС подтвердили факт разговора. При этом в ведомстве отметили, что в конце разговора Джонсон якобы понял, что это был розыгрыш.

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