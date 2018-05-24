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    Дмитрий Чернышенко: не у всех на рынке еще правильное отношение к пиратству

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    Дмитрий Чернышенко: не у всех на рынке еще правильное отношение к пиратству

    Дмитрий Чернышенко: не у всех на рынке еще правильное отношение к пиратству

    Дмитрий Чернышенко: не у всех на рынке еще правильное отношение к пиратству

      Пиратство продолжает быть проблемой для производителей контента, и борьба с ним — одна из сфер, в которой применяется искусственный интеллект. Об этом НТВ рассказал генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко на экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

      Дмитрий Чернышенко: «Искусственный интеллект распознает уловки пиратов. Они обманывают технологию fingerprint, чтобы определить принадлежность контента тому или иному правообладателю — изменяют размер изображения, переворачивают, добавляют логотип… Искусственный интеллект позволяет это определить».

      По словам Чернышенко, искусственный интеллект, который на самом деле представляет из себя просто автоматизацию рутинных процессов, в этом случае самостоятельно формирует запрос в РКН на блокировку зеркал пиратских ресурсов.

      Дмитрий Чернышенко: «Не у всех на рынке еще правильное отношение к пиратству. Некоторые платформы поддерживают пиратов, потому что они дают большой трафик. При поиске в Интернете вашего контента пользователи идут не на ваши ресурсы, а на сайты пиратов».

      По словам генерального директора «Газпром-медиа», такие сайты нагоняют к себе ботов, выходя в итоге на первые места в поисковиках. Увидев любимый сериал, потребитель начинает его смотреть, не задумываясь, на каком ресурсе он это делает.

      В то же время, уверен Чернышенко, дистанция между контентом и потребителем сокращается, и посредники будут вымываться из этой цепочки.

      Что касается рекламного рынка в медиа, то Чернышенко ожидает его дальнейшего роста. Он напомнил, что после кризиса несколько лет назад рынок обрушился: крупные рекламодатели резко сократили расходы. Но с тех пор рынок вырос на 40%, и в этом году также ожидается двузначный рост. Такой рост не показывает ни одна из отраслей, за исключением, может быть, только сельского хозяйства.

      Медиа — одна из первых индустрий, которая ощущает на себе ощущает цифровую революцию, и последняя, как волна, будет смывать всех, кто не готов, уверен Чернышенко. Необходимо адаптироваться и применять эти технологии, говорит гендиректор «Газпром-медиа».

      Дмитрий Чернышенко: «Цифровизация дает возможность не быть зажатым в рамки эфирного телевидения, дает возможность потреблять контент такой, как ты хочешь, там, где ты хочешь».

      Он также отметил успехи НТВ в сфере производства контента. Даже Китай, который отличается исторически и культурно, приобретает не только готовый продукт, но и форматы, в том числе форматы НТВ.

      Дмитрий Чернышенко: «Это значит, мы делаем вещи, которые универсальны и понятны всему человечеству, и достигаем в этом успеха».

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