Пиратство продолжает быть проблемой для производителей контента, и борьба с ним — одна из сфер, в которой применяется искусственный интеллект. Об этом НТВ рассказал генеральный директор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко на экономическом форуме в Санкт-Петербурге .

Дмитрий Чернышенко: «Искусственный интеллект распознает уловки пиратов. Они обманывают технологию fingerprint, чтобы определить принадлежность контента тому или иному правообладателю — изменяют размер изображения, переворачивают, добавляют логотип… Искусственный интеллект позволяет это определить».



По словам Чернышенко, искусственный интеллект, который на самом деле представляет из себя просто автоматизацию рутинных процессов, в этом случае самостоятельно формирует запрос в РКН на блокировку зеркал пиратских ресурсов.



Дмитрий Чернышенко: «Не у всех на рынке еще правильное отношение к пиратству. Некоторые платформы поддерживают пиратов, потому что они дают большой трафик. При поиске в Интернете вашего контента пользователи идут не на ваши ресурсы, а на сайты пиратов».



По словам генерального директора «Газпром-медиа», такие сайты нагоняют к себе ботов, выходя в итоге на первые места в поисковиках. Увидев любимый сериал, потребитель начинает его смотреть, не задумываясь, на каком ресурсе он это делает.



В то же время, уверен Чернышенко, дистанция между контентом и потребителем сокращается, и посредники будут вымываться из этой цепочки.



Что касается рекламного рынка в медиа, то Чернышенко ожидает его дальнейшего роста. Он напомнил, что после кризиса несколько лет назад рынок обрушился: крупные рекламодатели резко сократили расходы. Но с тех пор рынок вырос на 40%, и в этом году также ожидается двузначный рост. Такой рост не показывает ни одна из отраслей, за исключением, может быть, только сельского хозяйства.



Медиа — одна из первых индустрий, которая ощущает на себе ощущает цифровую революцию, и последняя, как волна, будет смывать всех, кто не готов, уверен Чернышенко. Необходимо адаптироваться и применять эти технологии, говорит гендиректор «Газпром-медиа».



Дмитрий Чернышенко: «Цифровизация дает возможность не быть зажатым в рамки эфирного телевидения, дает возможность потреблять контент такой, как ты хочешь, там, где ты хочешь».



Он также отметил успехи НТВ в сфере производства контента. Даже Китай, который отличается исторически и культурно, приобретает не только готовый продукт, но и форматы, в том числе форматы НТВ.



Дмитрий Чернышенко: «Это значит, мы делаем вещи, которые универсальны и понятны всему человечеству, и достигаем в этом успеха».