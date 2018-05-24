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    Forbes составил список богатейших наследников российских миллиардеров

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    Forbes составил список богатейших наследников российских миллиардеров

    Forbes составил список богатейших наследников российских миллиардеров

    Журнал Forbes составил рейтинг наследников самых богатых предпринимателей России.

    Для формирования списка были отобраны 20 семей, в которых на наследников приходится наибольшее состояние. Такой рейтинг Forbes составляет уже в третий раз.

    Методика составления рейтинга проста: состояние миллиардера делится на всех его признанных детей. Супружеская доля в расчетах не учитывалась. Также при расчете не учитывались заявления предпринимателей, например, Владимира Потанина и Михаила Фридмана, которые утверждали, что не намерены оставлять больших сумм своим детям и отдадут большую часть средств на благотворительность.

    Возглавил список Юсуф Алекперов, единственный сын президента «Лукойла» с $17 млрд по расчетам Forbes. На втором месте расположились двое детей основного владельца НОВАТЭКа и «Сибура» Леонида Михельсона — по 8,9 млрд долларов на каждого. Третью строчку в рейтинге наследников занимают дети владельца «Еврохима» Андрея Мельниченко, у них по $7,3 млрд.

    На четвертой строчке сын Алексея Кузьмичёва, одного из контролирующих акционеров-основателей инвестиционного консорциума «Альфа-Групп» ($7,1 млрд). На пятом месте — сын Искандера Махмудова, основателя и президента Уральской горно-металлургической компании (6,9 млрд долларов).

    На последнем, 20-м месте — четверо детей совладельца «Альфа-Групп» и LetterOne Германа Хана, на каждого приходится по $2,3 млрд.

    Состав списка наследников по сравнению с прошлым годом изменился незначительно. В нем появилось всего два новых участника — сын основателя IPG Photonics Валентина Гапонцева Денис и сын совладельца Evraz Александра Фролова Александр. Им уступили места дети основного акционера группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и совладельца UC Rusal Олега Дерипаски.

    По оценкам журнала, на 20 апреля текущего года в России насчитывалось 102 миллиардера. Их совокупное состояние оценивается в 403 млрд долларов. Если эту сумму поделить поровну на всех их детей (289), то на каждого придется примерно $1,4 млрд.

    Но в список Forbes попали семьи, где на каждого ребенка приходится не менее 2,3 млрд долларов. В общей сложности в этих семьях 46 детей.

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