Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 19:30
Пресс-конференция президентов России и Франции
    •  
    Российский самолет МС-21 покажут осенью. авиасалоны и авиашоу, интервью, Сухой/Sukhoi, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВРоссийский самолет МС-21 покажут осенью

    Российский самолет МС-21 покажут осенью

    1 комментарий
    Российский самолет <nobr>МС-21</nobr> покажут осенью

    Российский самолет МС-21 покажут осенью

    Российский самолет <nobr>МС-21</nobr> покажут осенью

      Мировая премьера российского самолета МС-21 состоится осенью этого года на одном из ближайших авиасалонов. Об этом в интервью НТВ на экономическом форуме в Петербурге рассказал президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.

      Александр Рубцов: «Любой показ самолета означает, что мы выводим его из программы эксплуатационных испытаний, которые всегда достаточно напряженны по времени. Тем более осенью (в неблагоприятных погодных условиях — Прим. ред.)».

      По словам Рубцова, опасностей для проекта из-за санкций нет.

      Александр Рубцов: «Американские партнеры поставляют двигатели вовремя. Но у нас на подходе наши моторы ПД-14, которые сейчас проходят испытания».

      По словам Рубцова, производитель моторов обещает в скором времени получить сертификат. Еще за 2 года самолет подготовят к эксплуатации с российским двигателем.
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      ПМЭФ-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru