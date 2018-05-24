Российский самолет МС-21 покажут осенью

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Любой показ самолета означает, что мы выводим его из программы эксплуатационных испытаний, которые всегда достаточно напряженны по времени. Тем более осенью (в неблагоприятных погодных условиях — Прим. ред.)».По словам Рубцова, опасностей для проекта из-за санкций нет.: «Американские партнеры поставляют двигатели вовремя. Но у нас на подходе наши моторы ПД-14, которые сейчас проходят испытания».По словам Рубцова, производитель моторов обещает в скором времени получить сертификат. Еще за 2 года самолет подготовят к эксплуатации с российским двигателем.