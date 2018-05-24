Российский самолет МС-21 покажут осенью

Мировая премьера российского самолета
МС-21 состоится осенью этого года на одном из ближайших авиасалонов. Об этом в интервью НТВ на экономическом форуме в Петербурге рассказал президент «Гражданских самолетов Сухого» Александр Рубцов.
Александр Рубцов: «Любой показ самолета означает, что мы выводим его из программы эксплуатационных испытаний, которые всегда достаточно напряженны по времени. Тем более осенью (в неблагоприятных погодных условиях — Прим. ред.)».
По словам Рубцова, опасностей для проекта из-за санкций нет.
Александр Рубцов: «Американские партнеры поставляют двигатели вовремя. Но у нас на подходе наши моторы ПД-14, которые сейчас проходят испытания».
По словам Рубцова, производитель моторов обещает в скором времени получить сертификат. Еще за 2 года самолет подготовят к эксплуатации с российским двигателем.
По словам Рубцова, опасностей для проекта из-за санкций нет.
Александр Рубцов: «Американские партнеры поставляют двигатели вовремя. Но у нас на подходе наши моторы ПД-14, которые сейчас проходят испытания».
По словам Рубцова, производитель моторов обещает в скором времени получить сертификат. Еще за 2 года самолет подготовят к эксплуатации с российским двигателем.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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