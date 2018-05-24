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    Как избежать порабощения искусственным интеллектом: полезные советы. курьезы, наука и открытия, роботы, технологии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВКак избежать порабощения искусственным интеллектом: полезные советы

    Как избежать порабощения искусственным интеллектом: полезные советы

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    Как избежать порабощения искусственным интеллектом: полезные советы

    Как избежать порабощения искусственным интеллектом: полезные советы

    Как избежать порабощения искусственным интеллектом: полезные советы

      Телеканал 2х2 выпустил шуточный ролик, авторы которого дают полезные советы на тему того, как противостоять роботам и не быть порабощенным искусственным интеллектом.

      В начале ролика зрителя предупреждают, что человечество находится в опасности и скоро власть на Земле захватят машины.

      Из ролика: «Искусственный интеллект атакует, скоро власть на Земле захватят машины. Роботы уже научились обыгрывать человека в го, шахматы и даже морской бой. Они наблюдают за нами на парковках и в магазинах, распознают лица и голоса. А чат-боты могут часами говорить ни о чем».

      Авторы видео утверждают, что в самом ближайшем будущем роботы полностью заменят людей и будут делать за них всю работу.

      Из ролика: «Они нам не доверят даже ставить лайки в соцсетях. А еще они отберут самое дорогое, что у нас есть, — зарплату. Мы будем жить под мостом. А места под мостом на всех не хватит».

      Чтобы не пасть жертвой искусственного интеллекта, зрителям советуют выбросить компьютер, переходить на гусиное перо и счеты, выстругать деревянный iPhone и носить шапочку из фольги.

      Из ролика: «И главное — никогда никому не доверяй. Например, кто-нибудь может дать тебе гарантию, что этот ролик уже не создан искусственным интеллектом?»

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