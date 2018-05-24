Как избежать порабощения искусственным интеллектом: полезные советы

Телеканал 2х2 выпустил шуточный ролик, авторы которого дают полезные советы на тему того, как противостоять роботам и не быть порабощенным искусственным интеллектом.

В начале ролика зрителя предупреждают, что человечество находится в опасности и скоро власть на Земле захватят машины.



Из ролика: «Искусственный интеллект атакует, скоро власть на Земле захватят машины. Роботы уже научились обыгрывать человека в го, шахматы и даже морской бой. Они наблюдают за нами на парковках и в магазинах, распознают лица и голоса. А чат-боты могут часами говорить ни о чем».



Авторы видео утверждают, что в самом ближайшем будущем роботы полностью заменят людей и будут делать за них всю работу.



Из ролика: «Они нам не доверят даже ставить лайки в соцсетях. А еще они отберут самое дорогое, что у нас есть, — зарплату. Мы будем жить под мостом. А места под мостом на всех не хватит».



Чтобы не пасть жертвой искусственного интеллекта, зрителям советуют выбросить компьютер, переходить на гусиное перо и счеты, выстругать деревянный iPhone и носить шапочку из фольги.



Из ролика: «И главное — никогда никому не доверяй. Например, кто-нибудь может дать тебе гарантию, что этот ролик уже не создан искусственным интеллектом?»