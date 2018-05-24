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    Порошенко на поезде открыл тоннель в Европу. Европа, Порошенко, Украина, железные дороги, поезда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПорошенко на поезде открыл тоннель в Европу

    Порошенко на поезде открыл тоннель в Европу

    1 комментарий
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com
    Порошенко на поезде открыл тоннель в Европу

    Порошенко на поезде открыл тоннель в Европу

    Порошенко на поезде открыл тоннель в Европу
    • Фото: Петро Порошенко / facebook.com

      • Президент Украины Пётр Порошенко открыл Бескидский железнодорожный тоннель и прокатился в кабине машиниста.

      На своей странице в Facebook Порошенко написал, что благодаря тоннелю «Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз — к Украине».

      Бескидський тунель відкрито!

      Це проект, завдяки якому Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз — до України.

      Опубликовано Петро Порошенко 24 мая 2018 г.


      Бескидский тоннель является элементом 5-го панъевропейского транспортного коридора (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина — Россия). По нему проходит до 40% украинских грузов в направлении Западной и Центральной Европы. Длина тоннеля составляет 1750 м.

      Однопутный вариант тоннеля был построен еще во времена Австро-Венгрии в 1886 году. В 2007 году было принято решение рядом со старым построить новый — двухпутный. Фактическое строительство нового тоннеля началось только в 2013 году.

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