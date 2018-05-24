Порошенко на поезде открыл тоннель в Европу

Бескидський тунель відкрито!



Це проект, завдяки якому Україна стає ще ближчою до Європейського Союзу, а Євросоюз — до України. Опубликовано Петро Порошенко 24 мая 2018 г.

На своей странице в Facebook Порошенко написал, что благодаря тоннелю «Украина становится еще ближе к Европейскому союзу, а Евросоюз — к Украине».Бескидский тоннель является элементом 5-го панъевропейского транспортного коридора (Италия — Словения — Венгрия — Словакия — Украина — Россия). По нему проходит до 40% украинских грузов в направлении Западной и Центральной Европы. Длина тоннеля составляет 1750 м.Однопутный вариант тоннеля был построен еще во времена Австро-Венгрии в 1886 году. В 2007 году было принято решение рядом со старым построить новый — двухпутный. Фактическое строительство нового тоннеля началось только в 2013 году.