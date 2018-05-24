Губернатор Кемеровской области поделился планами по развитию сети банкоматов

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Уже подписано соглашение с «Почта Банком», которое поможет повысить доступность банковских услуг населению области.: «К сожалению, не в каждом населенном пункте у нас присутствует банкомат „Сбербанка“, поэтому мы подписали соглашение о развитии с „Почтой России“. В каждом почтовом отделении будет стоять банкомат, тем самым мы обеспечим доступ к получению наличных денежных средств, переводам безналичных каждого жителя Кузбасса, который находится в удаленных поселках».