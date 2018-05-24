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    Губернатор Кемеровской области поделился планами по развитию сети банкоматов. банки, Кемеровская область, ПМЭФ, Почта России. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВГубернатор Кемеровской области поделился планами по развитию сети банкоматов

    Губернатор Кемеровской области поделился планами по развитию сети банкоматов

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    Губернатор Кемеровской области поделился планами по развитию сети банкоматов

    Губернатор Кемеровской области поделился планами по развитию сети банкоматов

    Губернатор Кемеровской области поделился планами по развитию сети банкоматов

      У временно исполняющего обязанности губернатора Кемеровской области Сергея Цивилёва на ПМЭФ насыщенная программа. Он намерен подписать порядка 10 контрактов с крупнейшими российскими компаниями.

      Уже подписано соглашение с «Почта Банком», которое поможет повысить доступность банковских услуг населению области.

      Сергей Цивилёв: «К сожалению, не в каждом населенном пункте у нас присутствует банкомат „Сбербанка“, поэтому мы подписали соглашение о развитии с „Почтой России“. В каждом почтовом отделении будет стоять банкомат, тем самым мы обеспечим доступ к получению наличных денежных средств, переводам безналичных каждого жителя Кузбасса, который находится в удаленных поселках».
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