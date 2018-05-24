Силуанов и Орешкин перечислили главные помехи для роста экономики России

Российская экономика растет совсем не так, как мировая, и задача — догнать эти темпы. Об этом заявили первый
вице-премьер РФ, министр финансов РФ Антон Силуанов и министр экономического развития РФ Максим Орешкин.
Антон Силуанов, первый заместитель председатель правительства, министр финансов РФ: «И здесь мы видим наши действия с точки зрения уменьшения тех налогов, которые негативно влияют на бизнес. Мы говорим о том, что необходимо упростить налоги и порядок взаимоотношений с государством того большого слоя малых предпринимателей, самозанятых, индивидуальных предпринимателей, которые сегодня еще работают в сером секторе. Мы сейчас создаем такой механизм, который позволил бы заинтересовать этих предпринимателей открыться, работать вбелую».
Силуанов также объявил, что в 2019 году власти создадут фонд размером в 3% ВВП для того, чтобы массированно увеличивать вложения в инфраструктуру. Деньги для него будут брать за счет займов на рынке.
Глава Минэкономики Максим Орешкин в свою очередь отметил, что текущая ситуация вполне стабильная, рост ВВП в апреле составил 1,7%, а инфляция низкая. Но он назвал две проблемы, на которых нужно акцентировать внимание.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Это проблема на рынке труда. У нас безработица рекордно низкая. Рост зарплат ускорился. Значит, дефицит на рынке будет только нарастать. Ближайшие шесть лет — это 3,5 млн потерянных человек в трудоспособном населении. Это очень большой вызов. Рост экономики 2016–2017 года снижал безработицу. Дальше по этому каналу идти будет сложно. Вторая проблема — платежный баланс. Рост импорта — до 30% в год. Несырьевой экспорт прибавляет, но это связано с ростом цен. Алюминий, сталь, другие, пшеница».
Если эти проблемы не решить, есть риск замедления роста ВВП до 1%, добавил Орешкин.
Силуанов также объявил, что в 2019 году власти создадут фонд размером в 3% ВВП для того, чтобы массированно увеличивать вложения в инфраструктуру. Деньги для него будут брать за счет займов на рынке.
Глава Минэкономики Максим Орешкин в свою очередь отметил, что текущая ситуация вполне стабильная, рост ВВП в апреле составил 1,7%, а инфляция низкая. Но он назвал две проблемы, на которых нужно акцентировать внимание.
Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Это проблема на рынке труда. У нас безработица рекордно низкая. Рост зарплат ускорился. Значит, дефицит на рынке будет только нарастать. Ближайшие шесть лет — это 3,5 млн потерянных человек в трудоспособном населении. Это очень большой вызов. Рост экономики 2016–2017 года снижал безработицу. Дальше по этому каналу идти будет сложно. Вторая проблема — платежный баланс. Рост импорта — до 30% в год. Несырьевой экспорт прибавляет, но это связано с ростом цен. Алюминий, сталь, другие, пшеница».
Если эти проблемы не решить, есть риск замедления роста ВВП до 1%, добавил Орешкин.
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