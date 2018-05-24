Дворкович: все время занимаюсь подготовкой к ЧМ

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «Ближайшие планы у меня все-таки провести чемпионат мира по футболу, поскольку я возглавляю оргкомитет ЧМ, а потом уже погрузиться в работу „Сколково“ — управлять всеми основными стратегическими направлениями. Это создание инфраструктуры для инновационных компаний, интеграция „Сколково“ в городскую среду, взаимодействие с крупными компаниями, с государством. Всем этим вместе с Виктором Феликсовичем (Вексельбергом — ред.) продолжим заниматься».По его словам, они еще не структурировали систему работы с Виктором Вексельбергом. Все вопросы будут окончательно решаться после завершения чемпионата мира.: «Мы пока еще не структурировали эту работу. Закончится чемпионат мира, сядем и договоримся, как будем работать вместе. Но у нас отличные отношения, поэтому никаких проблем не будет».Дворкович признался, что прекращение работы в правительстве должно было освободить время, но пока он полностью занят организацией футбольного ЧМ.По его словам, то, что он не вошел в состав нового кабмина, не стало для него неожиданностью.: «Мы каждый день готовы к любым решениям руководства. Я серьезно говорю абсолютно. Мы знали, что у нас контракт на шесть лет. Мы были готовы как продолжать, так и заниматься другими делами».Дворкович отметил, что в новое правительство вошли опытные люди, большинство из которых ему хорошо знакомы. Он охарактеризовал новый кабмин как «отличную команду» и выразил уверенность, что он будет эффективно работать, хотя перед правительством стоит очень амбициозная программа.: «Программа всегда амбициозная. У России не может быть другой программы, кроме как амбициозной. Россия великая страна и должна двигаться вперед. Команда (новое правительство — ред.) очень хорошая и готова выполнять поставленную задачу».Свою работу в должности вице-премьера Дворкович оценил положительно. Как он отметил, это был интересный профессиональный опыт.: «Команда сработала хорошо. Не значит, что мы сделали все, к чему стремились. Мы сделали очень многое, чтобы страна развивалась, двигалась вперед. Считаю, что это удалось».Он признал, что изменения происходили не всегда быстро. Но работа над каждой задачей давала свои результаты, несмотря на внешнее давление.: «Я не считаю, что смысл жизни в переменах. Смысл жизни в постоянном улучшении, в движении вверх, а не в том, чтобы менять революционно что-то. Мне кажется, что мы в каждой сфере, которой занимались, действительно улучшали ситуацию. Где-то медленнее, чем хотелось бы, но везде улучшали. Были и субъективные и объективные факторы — я имею в виду более медленного движения, чем хотелось бы, — двукратное снижение цен на нефть и санкции. Конечно, это все объективная реальность, с которой мы столкнулись. Тем не менее, мы даже в этой ситуации смогли улучшить экономическую ситуацию в стране».После отставки Дворковича его обязанности были распределены между несколькими членами нового правительства. Он нашел это решение рациональным.: «Это новая структура правительства, новая конфигурация. Это нормально. У меня действительно было много самых разных полномочий. Я считаю, что председатель правительства абсолютно рационально, оптимально принимает решения по распределению обязанностей. Я знаю всех коллег, о которых идет речь, у них огромный опыт работы. И такое распределение обязанностей точно послужит на пользу делу».Как он уверяет, сейчас все его время занимают вопросы, связанные с чемпионатом мира по футболу. Но информационные атаки в западных СМИ, касающиеся проведения мундиаля в России, его не беспокоят.: «Знаете, в СМИ всегда что-то происходит, а жизнь достаточно далека. СМИ всегда и правильно выхватывают наиболее острые вопросы, это не значит, что они превалируют в реальной жизни. Это те вопросы, которыми нужно заниматься, на которые нужно отвечать. Но не нужно посвящать большую часть времени ответам, нужно просто работать, двигаться дальше».