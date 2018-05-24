Вексельберг на ПМЭФ вручил Полтавченко стелу регионального оператора «Сколково»

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Губернатор Георгий Полтавченко отметил: 140 предприятий, которые зарегистрировались как резиденты, смогут использовать все возможности инновационного центра на месте, не приезжая в столицу. Памятную стелу регионального оператора Георгию Полтавченко передал президент фонда «Сколково» Виктор Вексельберг.: «Для нас сегодня приятный день, когда мечта о большом „Сколково“, распространении идей и опыта этого проекта начали распространяться в России. И, конечно, Санкт-Петербург, безусловно, является тем местом, которое органическое дополнение развития проекта в масштабах всей страны».Оператор будет функционировать на базе технопарка «Ленполиграфмаш».