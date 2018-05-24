Андрей Цариковский: ФАС не будет ограничивать работу сервиса Booking.com в РФ

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Прижать Booking.com предлагали создатели отечественных аналогов этого сервиса по бронированию гостиниц., заместитель руководителя ФАС: «Это очень хорошо, когда разрабатываются российские аналоги. Но плохо, когда под маркой предъявляют ненужные товары. Ой, это же великолепно. Срываешь этикетку с матрешки: „сделано в Пекине“. Мне бы не хотелось, чтобы было такое импортозамещение».По его словам, в России должны поддерживать российские разработки и помогать им. Но при этом нельзя запрещать иностранные.