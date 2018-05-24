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    Андрей Цариковский: ФАС не будет ограничивать работу сервиса Booking.com в РФ. Интернет, ФАС, туризм и путешествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВАндрей Цариковский: ФАС не будет ограничивать работу сервиса Booking.com в РФ

    Андрей Цариковский: ФАС не будет ограничивать работу сервиса Booking.com в РФ

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    Андрей Цариковский: ФАС не будет ограничивать работу сервиса Booking.com в РФ

    Андрей Цариковский: ФАС не будет ограничивать работу сервиса Booking.com в РФ

    Андрей Цариковский: ФАС не будет ограничивать работу сервиса Booking.com в РФ

      В Федеральной антимонопольной службе (ФАС) не собираются ограничивать работу сервиса Booking.com в России.

      Прижать Booking.com предлагали создатели отечественных аналогов этого сервиса по бронированию гостиниц.

      Андрей Цариковский, заместитель руководителя ФАС: «Это очень хорошо, когда разрабатываются российские аналоги. Но плохо, когда под маркой предъявляют ненужные товары. Ой, это же великолепно. Срываешь этикетку с матрешки: „сделано в Пекине“. Мне бы не хотелось, чтобы было такое импортозамещение».

      По его словам, в России должны поддерживать российские разработки и помогать им. Но при этом нельзя запрещать иностранные.

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