Силуанов рассказал о планах по изменению налоговой системы

По словам министра финансов Антона Силуанова, значительных нововведений в ближайшие шесть лет не последует.
В интервью НТВ на полях Петербургского экономического форума Антон Силуанов рассказал, что в ближайшие шесть лет налоговый режим меняться не будет, но планируется введение ряда новых мер до конца текущего года.
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Мы в течение шести следующих лет налоги повышать не будем, но перед этим мы поднастроим налоговую систему таким образом, чтобы, с одной стороны, пойти навстречу бизнесу — услышим его предложения относительно сложных налогов. Мы готовы двигаться в этом направлении. С другой стороны, мы примем меры по улучшению администрирования, повышению собираемости, упрощению налогов в первую очередь для малого и среднего бизнеса. Эти решения будут приняты в этом году, чтобы на следующий шестилетний период налоговая система кардинально не менялась, с тем чтобы налоговая нагрузка на наши предприятия не изменялась».
Антон Силуанов, министр финансов РФ: «Мы в течение шести следующих лет налоги повышать не будем, но перед этим мы поднастроим налоговую систему таким образом, чтобы, с одной стороны, пойти навстречу бизнесу — услышим его предложения относительно сложных налогов. Мы готовы двигаться в этом направлении. С другой стороны, мы примем меры по улучшению администрирования, повышению собираемости, упрощению налогов в первую очередь для малого и среднего бизнеса. Эти решения будут приняты в этом году, чтобы на следующий шестилетний период налоговая система кардинально не менялась, с тем чтобы налоговая нагрузка на наши предприятия не изменялась».
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