На ПМЭФ обсудили развитие СМИ в эпоху искусственного интеллекта

В рамках деловой программы Петербургского экономического форума прошла дискуссия, посвященная сценариям развития средств массовой информации в эпоху искусственного интеллекта.
Участие в дискуссии принял генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. Он выступил с достаточно оптимистичным прогнозом, подчеркнув, что продукт искусственного интеллекта не придется по вкусу конечному потребителю, поскольку не будет по-настоящему эксклюзивным и творческим.
Дмитрий Чернышенко: «Самое страшное — что мы можем не понимать те правила, которые создались внутри черных ящиков искусственного интеллекта. А они будут принимать серьезные решения. Хорошо, если это решения какие-то бытовые. Но они могут быть серьезные — страшные индустриально. В медиа это вряд ли нам будет угрожать, потому что потребитель просто не примет суррогаты, которые будут сделаны. Ему просто не понравится плохой некачественный сценарий».
Обсуждались также вопросы будущих изменений медийного ландшафта в эпоху виртуальной реальности и то, как искусственный интеллект можно поставить на службу медиаиндустрии.
Дмитрий Чернышенко: «Самое страшное — что мы можем не понимать те правила, которые создались внутри черных ящиков искусственного интеллекта. А они будут принимать серьезные решения. Хорошо, если это решения какие-то бытовые. Но они могут быть серьезные — страшные индустриально. В медиа это вряд ли нам будет угрожать, потому что потребитель просто не примет суррогаты, которые будут сделаны. Ему просто не понравится плохой некачественный сценарий».
Обсуждались также вопросы будущих изменений медийного ландшафта в эпоху виртуальной реальности и то, как искусственный интеллект можно поставить на службу медиаиндустрии.
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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