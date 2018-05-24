На ПМЭФ обсудили развитие СМИ в эпоху искусственного интеллекта

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

Участие в дискуссии принял генеральный директор холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. Он выступил с достаточно оптимистичным прогнозом, подчеркнув, что продукт искусственного интеллекта не придется по вкусу конечному потребителю, поскольку не будет по-настоящему эксклюзивным и творческим.: «Самое страшное — что мы можем не понимать те правила, которые создались внутри черных ящиков искусственного интеллекта. А они будут принимать серьезные решения. Хорошо, если это решения какие-то бытовые. Но они могут быть серьезные — страшные индустриально. В медиа это вряд ли нам будет угрожать, потому что потребитель просто не примет суррогаты, которые будут сделаны. Ему просто не понравится плохой некачественный сценарий».Обсуждались также вопросы будущих изменений медийного ландшафта в эпоху виртуальной реальности и то, как искусственный интеллект можно поставить на службу медиаиндустрии.