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    Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет в Стамбуле

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    Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет в Стамбуле

    Финал Лиги чемпионов <nobr>сезона-2019</nobr>/20 пройдет в Стамбуле

    Союз европейских футбольных ассоциаций определился с городами, в которых пройдут финальные матчи главных клубных турниров Европы — Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2019/20.

    Заседание исполкома UEFA прошло в Киеве, который принимает финал Лиги чемпионов нынешнего сезона.

    Как сообщил вице-президент UEFA Григорий Суркис, финальный матч Лиги чемпионов в 2020 году состоится в Стамбуле, Лиги Европы — в Гданьске, а матч за Суперкубк UEFA пройдет в Порту.






    В следующем сезоне финал Лиги чемпионов примет Мадрид, Лиги Европы — Баку.

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