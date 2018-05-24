Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет в Стамбуле

Союз европейских футбольных ассоциаций определился с городами, в которых пройдут финальные матчи главных клубных турниров Европы — Лиги чемпионов и Лиги Европы в
сезоне-2019/20.
Заседание исполкома UEFA прошло в Киеве, который принимает финал Лиги чемпионов нынешнего сезона.
Как сообщил вице-президент UEFA Григорий Суркис, финальный матч Лиги чемпионов в 2020 году состоится в Стамбуле, Лиги Европы — в Гданьске, а матч за Суперкубк UEFA пройдет в Порту.
В следующем сезоне финал Лиги чемпионов примет Мадрид, Лиги Европы — Баку.
Как сообщил вице-президент UEFA Григорий Суркис, финальный матч Лиги чемпионов в 2020 году состоится в Стамбуле, Лиги Европы — в Гданьске, а матч за Суперкубк UEFA пройдет в Порту.
BREAKING: Atatürk Olimpiyat Stadı in Istanbul has been selected to host the 2019/20 #UCLfinal #UEFAExCo pic.twitter.com/24N0rGL97z— UEFA (@UEFA) May 24, 2018
OFFICIAL: The 2019/20 #UELfinal will be held in the Arena Gdańsk in Poland pic.twitter.com/m88F9aNVRY— UEFA (@UEFA) May 24, 2018
#UEFAExCo BREAKING: The Estádio do Dragão in Porto will host the 2019/20 UEFA Super Cup pic.twitter.com/vbrn83TFUA— UEFA (@UEFA) May 24, 2018
В следующем сезоне финал Лиги чемпионов примет Мадрид, Лиги Европы — Баку.
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