Финал Лиги чемпионов сезона-2019/20 пройдет в Стамбуле

BREAKING: Atatürk Olimpiyat Stadı in Istanbul has been selected to host the 2019/20 #UCLfinal #UEFAExCo pic.twitter.com/24N0rGL97z — UEFA (@UEFA) May 24, 2018

OFFICIAL: The 2019/20 #UELfinal will be held in the Arena Gdańsk in Poland pic.twitter.com/m88F9aNVRY — UEFA (@UEFA) May 24, 2018

#UEFAExCo BREAKING: The Estádio do Dragão in Porto will host the 2019/20 UEFA Super Cup pic.twitter.com/vbrn83TFUA — UEFA (@UEFA) May 24, 2018

Заседание исполкома UEFA прошло в Киеве, который принимает финал Лиги чемпионов нынешнего сезона.Как сообщил вице-президент UEFA Григорий Суркис, финальный матч Лиги чемпионов в 2020 году состоится в Стамбуле, Лиги Европы — в Гданьске, а матч за Суперкубк UEFA пройдет в Порту.В следующем сезоне финал Лиги чемпионов примет Мадрид, Лиги Европы — Баку.