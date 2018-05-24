Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал НТВ, что в этом году ни один из членов Еврокомиссии не приехал на Петербургский международный экономический форум.
Владимир Чижов: «К сожалению, никто из членов Еврокомиссии не нашел в себе сил приехать. Два года назад Юнкер был здесь, председатель Еврокомиссии. В этом году полдюжины были приглашены — оказались все заняты».
«Я думаю, что они, наверное, будут сожалеть об этом. Это не угроза», — пошутил Чижов.
Он отметил, что контакты с ЕС, несмотря на антироссийские санкции, продолжаются по всем актуальным международным вопросам. Но ведется эта работе теперь больше на экспертном уровне.
Чижов надеется, что рано или поздно придет осознание того, что санкции и замораживание с немалым трудом созданной архитектуры взаимоотношений вредят обеим сторонам.
Владимир Чижов: «Мы ни одного канала взаимодействия не закрывали. Мы готовы к дальнейшей работе».
«Я думаю, что они, наверное, будут сожалеть об этом. Это не угроза», — пошутил Чижов.
Он отметил, что контакты с ЕС, несмотря на антироссийские санкции, продолжаются по всем актуальным международным вопросам. Но ведется эта работе теперь больше на экспертном уровне.
Чижов надеется, что рано или поздно придет осознание того, что санкции и замораживание с немалым трудом созданной архитектуры взаимоотношений вредят обеим сторонам.
Владимир Чижов: «Мы ни одного канала взаимодействия не закрывали. Мы готовы к дальнейшей работе».
Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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