Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «К сожалению, никто из членов Еврокомиссии не нашел в себе сил приехать. Два года назад Юнкер был здесь, председатель Еврокомиссии. В этом году полдюжины были приглашены — оказались все заняты».«Я думаю, что они, наверное, будут сожалеть об этом. Это не угроза», — пошутил Чижов.Он отметил, что контакты с ЕС, несмотря на антироссийские санкции, продолжаются по всем актуальным международным вопросам. Но ведется эта работе теперь больше на экспертном уровне.Чижов надеется, что рано или поздно придет осознание того, что санкции и замораживание с немалым трудом созданной архитектуры взаимоотношений вредят обеим сторонам.: «Мы ни одного канала взаимодействия не закрывали. Мы готовы к дальнейшей работе».