Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
25 мая, 14:00
ПМЭФ-2018: пленарное заседание с участием Владимира Путина
25 мая, 08:30
ПМЭФ-2018: деловой завтрак «Сбербанка»
24 мая, 19:00
Пресс-конференция президентов России и Франции
    •  
    Владимир Чижов — об отношениях с Европой: они будут сожалеть. Это не угроза. Европейский союз, ПМЭФ, интервью, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВладимир Чижов — об отношениях с Европой: они будут сожалеть. Это не угроза

    Владимир Чижов — об отношениях с Европой: они будут сожалеть. Это не угроза

    1 комментарий
    Владимир Чижов — об отношениях с Европой: они будут сожалеть. Это не угроза

    Владимир Чижов — об отношениях с Европой: они будут сожалеть. Это не угроза

    Владимир Чижов — об отношениях с Европой: они будут сожалеть. Это не угроза

      Постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов рассказал НТВ, что в этом году ни один из членов Еврокомиссии не приехал на Петербургский международный экономический форум.

      Владимир Чижов: «К сожалению, никто из членов Еврокомиссии не нашел в себе сил приехать. Два года назад Юнкер был здесь, председатель Еврокомиссии. В этом году полдюжины были приглашены — оказались все заняты».

      «Я думаю, что они, наверное, будут сожалеть об этом. Это не угроза», — пошутил Чижов.

      Он отметил, что контакты с ЕС, несмотря на антироссийские санкции, продолжаются по всем актуальным международным вопросам. Но ведется эта работе теперь больше на экспертном уровне.

      Чижов надеется, что рано или поздно придет осознание того, что санкции и замораживание с немалым трудом созданной архитектуры взаимоотношений вредят обеим сторонам.

      Владимир Чижов: «Мы ни одного канала взаимодействия не закрывали. Мы готовы к дальнейшей работе».
      Петербургский международный экономический форумНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

      Новости по теме

      ПМЭФ-2018

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru