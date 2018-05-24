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    Водитель пострадал при возгорании микроавтобуса на юго-востоке Москвы: видео с места. автомобили, Москва, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВодитель пострадал при возгорании микроавтобуса на юго-востоке Москвы: видео с места

    Водитель пострадал при возгорании микроавтобуса на юго-востоке Москвы: видео с места

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    • Фото: Криминальные новости | Москва / vk.com
    Водитель пострадал при возгорании микроавтобуса на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы: видео с места

    Водитель пострадал при возгорании микроавтобуса на юго-востоке Москвы: видео с места

    Водитель пострадал при возгорании микроавтобуса на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы: видео с места
    • Фото: Криминальные новости | Москва / vk.com

      • На дублере Рязанского проспекта в Москве вспыхнул микроавтобус. В результате пожара пострадал один человек.

      По данным источника ТАСС в экстренных службах, единственный пострадавший — водитель загоревшегося микроавтобуса.

      Источник: «В результате самовозгорания микроавтобуса вблизи дома 45 на Рязанском проспекте пострадал водитель автомобиля».

      По его словам, мужчину уже осмотрели прибывшие на место врачи скорой помощи. В МЧС в свою очередь уточнили, что площадь возгорания в микроавтобусе составила 5 кв. метров. Спасатели уже потушили горящий автотранспорт.

      В результате возгорания микроавтобуса движение по дублеру Рязанского проспекта было ограничено.

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