Водитель пострадал при возгорании микроавтобуса на юго-востоке Москвы: видео с места

На дублере Рязанского проспекта в Москве вспыхнул микроавтобус. В результате пожара пострадал один человек.
По данным источника ТАСС в экстренных службах, единственный пострадавший — водитель загоревшегося микроавтобуса.
Источник: «В результате самовозгорания микроавтобуса вблизи дома 45 на Рязанском проспекте пострадал водитель автомобиля».
По его словам, мужчину уже осмотрели прибывшие на место врачи скорой помощи. В МЧС в свою очередь уточнили, что площадь возгорания в микроавтобусе составила 5 кв. метров. Спасатели уже потушили горящий автотранспорт.
В результате возгорания микроавтобуса движение по дублеру Рязанского проспекта было ограничено.
Источник: «В результате самовозгорания микроавтобуса вблизи дома 45 на Рязанском проспекте пострадал водитель автомобиля».
По его словам, мужчину уже осмотрели прибывшие на место врачи скорой помощи. В МЧС в свою очередь уточнили, что площадь возгорания в микроавтобусе составила 5 кв. метров. Спасатели уже потушили горящий автотранспорт.
В результате возгорания микроавтобуса движение по дублеру Рязанского проспекта было ограничено.
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