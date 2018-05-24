Жители Зеленодольска борются с решением властей снести половину домов в городе

Не рады оказались жители небольшого города под Казанью появившейся информации о массовом переселении в новое жилье. Экспертиза постановила: полгорода надо снести как аварийные здания. Но дело вовсе не в благоустройстве, уверены люди.

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Зеленодольск, 50 километров от Казани, 100 тысяч населения, 600 жилых домов, 300 из которых признали аварийными. Жильцы обратились с гражданскими исками и представили результаты независимого исследования. Специалисты из частной конторы, в отличие от муниципальных коллег, признали постройки вполне пригодными для проживания.



Но вся абсурдность ситуации не только в этом. Пенсионерке Раисе Гилязетдиновой прислали по почте копию отчета местных чиновников перед федеральными. Судя по бумаге, пожилая женщина вот уже два года как проживает в новой квартире, которую ей выдали взамен якобы аварийного жилья. Подобным «бумажным» жильем могут похвастаться еще несколько сотен семей.



Разумеется, люди пытались выяснить, где положенные им квадратные метры. Ответ был прост: ожидайте, скоро построим. При этом многие горожане уже получили предупреждения с конкретными датами, когда их дома снесут. А обещанные компенсации — мизерные даже по меркам небольшого города. Мало того, чиновники отрапортовали: расселение будут проводить по правилам не федеральных программ, а неких региональных. Потому новые квартиры люди будут оплачивать сами на условиях социальной ипотеки.



Легитимно ли решение зеленодольских чиновников об оформлении «массовой ипотеки», теперь установит суд.