Жители Зеленодольска борются с решением властей снести половину домов в городе

Не рады оказались жители небольшого города под Казанью появившейся информации о массовом переселении в новое жилье. Экспертиза постановила: полгорода надо снести как аварийные здания. Но дело вовсе не в благоустройстве, уверены люди.
Зеленодольск, 50 километров от Казани, 100 тысяч населения, 600 жилых домов, 300 из которых признали аварийными. Жильцы обратились с гражданскими исками и представили результаты независимого исследования. Специалисты из частной конторы, в отличие от муниципальных коллег, признали постройки вполне пригодными для проживания.
Но вся абсурдность ситуации не только в этом. Пенсионерке Раисе Гилязетдиновой прислали по почте копию отчета местных чиновников перед федеральными. Судя по бумаге, пожилая женщина вот уже два года как проживает в новой квартире, которую ей выдали взамен якобы аварийного жилья. Подобным «бумажным» жильем могут похвастаться еще несколько сотен семей.
Разумеется, люди пытались выяснить, где положенные им квадратные метры. Ответ был прост: ожидайте, скоро построим. При этом многие горожане уже получили предупреждения с конкретными датами, когда их дома снесут. А обещанные компенсации — мизерные даже по меркам небольшого города. Мало того, чиновники отрапортовали: расселение будут проводить по правилам не федеральных программ, а неких региональных. Потому новые квартиры люди будут оплачивать сами на условиях социальной ипотеки.
Легитимно ли решение зеленодольских чиновников об оформлении «массовой ипотеки», теперь установит суд.
Но вся абсурдность ситуации не только в этом. Пенсионерке Раисе Гилязетдиновой прислали по почте копию отчета местных чиновников перед федеральными. Судя по бумаге, пожилая женщина вот уже два года как проживает в новой квартире, которую ей выдали взамен якобы аварийного жилья. Подобным «бумажным» жильем могут похвастаться еще несколько сотен семей.
Разумеется, люди пытались выяснить, где положенные им квадратные метры. Ответ был прост: ожидайте, скоро построим. При этом многие горожане уже получили предупреждения с конкретными датами, когда их дома снесут. А обещанные компенсации — мизерные даже по меркам небольшого города. Мало того, чиновники отрапортовали: расселение будут проводить по правилам не федеральных программ, а неких региональных. Потому новые квартиры люди будут оплачивать сами на условиях социальной ипотеки.
Легитимно ли решение зеленодольских чиновников об оформлении «массовой ипотеки», теперь установит суд.
Комментарии