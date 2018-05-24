Алексей Кудрин: будем не диктовать, но консультировать

Петербургский международный экономический форум НТВ ОБЪЯСНЯЕТ

: «После предложения депутатов я связался с администрацией президента, спросил их позицию на этот счет. Они сказали, что это самый интересный в ближайшее время шаг, который мне стоит рассмотреть. Я тут же погрузился в полномочия, задачи, реальную практику, посмотрел отчеты и понял, что это очень интересная площадка для такого взгляда на развитие страны. Не диктовать, но быть мягким таким консультантом».По словам Кудрина, мировой тренд и новая стратегия в этой сфере заключаются в том, чтобы уходить от чисто финансового аудита к аудиту результатов эффективности и целей.: «Если мы сегодня так переориентируем Счетную палату, то окажемся в числе ведущих в мире по такой трансформации в сторону стратегического аудита».Глава Счетной палаты отметил, что задел для этой работы реализовала его предшественница Татьяна Голикова — она увидела этот мировой тренд.: «Тогда мы наше правительство будем оценивать по достижению стратегических целей и задач, которые поставлены президентом. Наша задача — все время показывать, сдвинулись мы к этим целям или мы далеко от них находимся — не только по статистике, но и по самим замыслам и механизмам. Будем проводить экспертизу всех шагов на пути к достижению стратегических целей, искать причины достижения или недостижения этих показателей, вырабатывать предложения, на чем можно было бы сконцентрировать свое внимание. Хотим быть конструктивным консультантом».Кудрин сообщил, что пока не считает нужным поднимать вопрос о дополнительных полномочий для Счетной палаты: начать эту работу можно в рамках нынешних.